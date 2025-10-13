«Μια ιστορική και ωραία ημέρα. Ένα νέο ξεκίνημα»: Το σχόλιο Τραμπ στο βιβλίο επισκεπτών της Κνέσετ - Real.gr

Ως μία ιστορική ημέρα για τη Μέση Ανατολή χαρακτήρισε τη σημερινή ο Ντόναλντ Τραμπ τον οποίο υποδέχθηκε ο Μπένιαμιν Νετανιάχου στην Κνέσετ του Ισραήλ, λίγο πριν την ομιλία του.

Ο Αμερικανός πρόεδρος στο μήνυμα που υπέγραψε σε βιβλίο επισκεπτών ανέφερε χαρακτηριστικά: «’Είναι μεγάλη μου τιμή. Μια ιστορική και ωραία ημέρα. Ένα νέο ξεκίνημα».

Trump is in the Knesset building. “This is my great honor – a great and beautiful day. A new beginning.” pic.twitter.com/oSDuP0WWmp — Clash Report (@clashreport) October 13, 2025