«Μια ιστορική και ωραία ημέρα. Ένα νέο ξεκίνημα»: Το σχόλιο Τραμπ στο βιβλίο επισκεπτών της Κνέσετ - Real.gr

12:04, 13/10/2025
«Μια ιστορική και ωραία ημέρα. Ένα νέο ξεκίνημα»: Το σχόλιο Τραμπ στο βιβλίο επισκεπτών της Κνέσετ

Ως μία ιστορική ημέρα για τη Μέση Ανατολή χαρακτήρισε τη σημερινή ο Ντόναλντ Τραμπ τον οποίο υποδέχθηκε ο Μπένιαμιν Νετανιάχου στην Κνέσετ του Ισραήλ, λίγο πριν την ομιλία του.

Ο Αμερικανός πρόεδρος στο μήνυμα που υπέγραψε σε βιβλίο επισκεπτών ανέφερε χαρακτηριστικά: «’Είναι μεγάλη μου τιμή. Μια ιστορική και ωραία ημέρα. Ένα νέο ξεκίνημα».

