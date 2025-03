Μία Λαβ: Πέθανε η πρώτη Αφροαμερικανή Ρεπουμπλικανή βουλευτής - Real.gr

Η πρώτη Αφροαμερικανή που εξελέγη με τους Ρεπουμπλικανούς στην αμερικανική Βουλή, η Μία Λαβ, έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 49 ετών, έπειτα από μάχη με τον καρκίνο.

Η Λαβ ήταν κόρη μεταναστών από την Αϊτή και είχε εκλεγεί στη Γιούτα.

Ασχολήθηκε αρχικά με τα κοινά στην πόλη της, το Σαρατόγκα Σπρινγκς, όπου το 2003 εξελέγη στο δημοτικό συμβούλιο ενώ αργότερα εξελέγη δήμαρχος.

Το 2014 εξελέγη στη Βουλή των Αντιπροσώπων, η πρώτη Αφροαμερικανή βουλευτής των Ρεπουμπλικανών. Εξελέγη το 2016, αναφέρει το BBC, αλλά έχασε το 2018 οριακά από τον Δημοκρατικό υποψήφιο.

Για τις προεδρικές εκλογές του 2016 είχε στηρίξει τον Τεντ Κρουζ αντί του Ντόναλντ Τραμπ.

Αργότερα, το 2018, είχε ζητήσει από τον πρόεδρο Τραμπ να ζητήσει συγγνώμη για τα ειρωνικά σχόλια που έκανε για του Αϊτινούς μετανάστες. Ο Τραμπ επέλεξε να κάνει ένα λογοπαίγνιο με το όνομά της: «Η Λαβ δεν με αγάπησε λιγάκι και έχασε».

Το 2022 είχε διαγνωστεί με γλοιοβλάστωμα, μια επιθετική μορφή καρκίνου στον εγκέφαλο από την οποία οι ασθενείς συνήθως υποκύπτουν σε 10-15 μήνες.

Στις αρχές Μαρτίου η κόρη της Άμπιγκειλ είχε δηλώσει ότι η Λαβ δεν ανταποκρίνεται πια στη θεραπεία που της γινόταν.

Love Family: With grateful hearts filled to overflowing for the profound influence of Mia on our lives, we want you to know that she passed away peacefully today. She was in her home surrounded by family. In the midst of a celebration of her life and an avalanche of happy… pic.twitter.com/YzhAuH1l9x

— Mia Love (@MiaBLove) March 24, 2025