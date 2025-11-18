Μια νεκρή και 9 τραυματίες σε νέα πυραυλική επίθεση της Ρωσίας στη βορειοανατολική Ουκρανία - Real.gr

Πυραυλικά πλήγματα των ρωσικών ενόπλων δυνάμεων στοίχισαν τη ζωή σε 17χρονη και τραυμάτισαν άλλους εννιά ανθρώπους στην περιφέρεια του Χαρκόβου, στο βορειοανατολικό τμήμα της ουκρανικής επικράτειας, έκανε γνωστό τοπικός αξιωματούχος τις πρώτες πρωινές ώρες.

«Ο εχθρός εξαπέλυσε επιθέσεις με πυραύλους στην πόλη Μπέρεστιν» ανέφερε αρχικά ο περιφερειάρχης του Χαρκόβου, ο Όλεχ Σινεχούμποφ, μέσω Telegram, προσθέτοντας κατόπιν ότι «κορίτσι 17 ετών το οποίο είχε τραυματιστεί σοβαρά (…) υπέκυψε στο νοσοκομείο», ενώ τραυματίστηκαν ακόμη εννιά άνθρωποι, επτά από τους οποίους εισήχθησαν και «νοσηλεύονται».