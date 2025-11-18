Quantcast
Μια νεκρή και 9 τραυματίες σε νέα πυραυλική επίθεση της Ρωσίας στη βορειοανατολική Ουκρανία - Real.gr
real player

Μια νεκρή και 9 τραυματίες σε νέα πυραυλική επίθεση της Ρωσίας στη βορειοανατολική Ουκρανία

05:30, 18/11/2025
Μια νεκρή και 9 τραυματίες σε νέα πυραυλική επίθεση της Ρωσίας στη βορειοανατολική Ουκρανία

Πυραυλικά πλήγματα των ρωσικών ενόπλων δυνάμεων στοίχισαν τη ζωή σε 17χρονη και τραυμάτισαν άλλους εννιά ανθρώπους στην περιφέρεια του Χαρκόβου, στο βορειοανατολικό τμήμα της ουκρανικής επικράτειας, έκανε γνωστό τοπικός αξιωματούχος τις πρώτες πρωινές ώρες.

«Ο εχθρός εξαπέλυσε επιθέσεις με πυραύλους στην πόλη Μπέρεστιν» ανέφερε αρχικά ο περιφερειάρχης του Χαρκόβου, ο Όλεχ Σινεχούμποφ, μέσω Telegram, προσθέτοντας κατόπιν ότι «κορίτσι 17 ετών το οποίο είχε τραυματιστεί σοβαρά (…) υπέκυψε στο νοσοκομείο», ενώ τραυματίστηκαν ακόμη εννιά άνθρωποι, επτά από τους οποίους εισήχθησαν και «νοσηλεύονται».

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΑΠΟ ΤΟ REAL.GR

Top Ειδήσεις

Ανησυχία στην ΕΕ για ρωσική επίθεση - Πολωνία: «Προπολεμική περίοδος» - Γερμανία: «Ίσως ζήσαμε το τελευταίο καλοκαίρι ειρήνης»

Ανησυχία στην ΕΕ για ρωσική επίθεση - Πολωνία: «Προπολεμική περίοδος» - Γερμανία: «Ίσως ζήσαμε το τελευταίο καλοκαίρι ειρήνης»

00:30 18/11
Το ΣΑ του ΟΗΕ ψήφισε υπέρ της ανάπτυξης διεθνούς δύναμης στη Λωρίδα της Γάζας - Χαμάς: «Θα γίνει μέρος στη σύρραξη»

Το ΣΑ του ΟΗΕ ψήφισε υπέρ της ανάπτυξης διεθνούς δύναμης στη Λωρίδα της Γάζας - Χαμάς: «Θα γίνει μέρος στη σύρραξη»

01:00 18/11
Κύκλωμα με «μαϊμού» επενδύσεις σε καζίνο: Το προφίλ των κατηγορούμενων - Ο αρχηγός, ο υπαρχηγός και... ο σωματοφύλακας

Κύκλωμα με «μαϊμού» επενδύσεις σε καζίνο: Το προφίλ των κατηγορούμενων - Ο αρχηγός, ο υπαρχηγός και... ο σωματοφύλακας

22:00 17/11
Τηλεφωνικές απάτες: O διάλογος της πρώην αθλήτριας με τον αδερφό της - «Πόσα λεφτά θες - Άσε με να κάνω αυτό που θέλω»

Τηλεφωνικές απάτες: O διάλογος της πρώην αθλήτριας με τον αδερφό της - «Πόσα λεφτά θες - Άσε με να κάνω αυτό που θέλω»

21:25 17/11
Βορίζια: Φωτογραφίες από το βίντεο που επέτρεψαν στον 23χρονο να αφεθεί ελεύθερος

Βορίζια: Φωτογραφίες από το βίντεο που επέτρεψαν στον 23χρονο να αφεθεί ελεύθερος

20:09 17/11
Συνάντηση του Κυριάκου Μητσοτάκη με τον Νόβακ Τζόκοβιτς - Τι συζήτησαν - Η ανάρτηση του πρωθυπουργού

Συνάντηση του Κυριάκου Μητσοτάκη με τον Νόβακ Τζόκοβιτς - Τι συζήτησαν - Η ανάρτηση του πρωθυπουργού

19:54 17/11
«Είσαι ο χειρότερος, δεν ξέρω γιατί σε έχουν»: Ο Τραμπ εκνευρίστηκε με δημοσιογράφο του Bloomberg on air - ΒΙΝΤΕΟ

«Είσαι ο χειρότερος, δεν ξέρω γιατί σε έχουν»: Ο Τραμπ εκνευρίστηκε με δημοσιογράφο του Bloomberg on air - ΒΙΝΤΕΟ

21:21 17/11
Προκριματικά Μουντιάλ 2026: «Υπερηχητική» Γερμανία, 6-0 τη Σλοβακία - Ολλανδία-Λιθουανία 4-0 - Δείτε γκολ και highlights

Προκριματικά Μουντιάλ 2026: «Υπερηχητική» Γερμανία, 6-0 τη Σλοβακία - Ολλανδία-Λιθουανία 4-0 - Δείτε γκολ και highlights

00:01 18/11
Copyright ©2024 RealNews All Rights Reserved