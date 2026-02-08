Quantcast
Μία πολυκατοικία κατέρρευσε στην Τρίπολη στα βόρεια του Λιβάνου παγιδεύοντας άγνωστο αριθμό ανθρώπων - Real.gr
18:11, 08/02/2026
Μία πολυκατοικία κατέρρευσε σήμερα στην Τρίπολη στα βόρεια του Λιβάνου, παγιδεύοντας άγνωστο αριθμό ανθρώπων στα χαλάσματα, σύμφωνα με πηγές ασφαλείας.

Οι διασώστες και κάτοικοι έχουν ανασύρει τρεις επιζώντες μέχρι στιγμής, στη γειτονιά Μπαμπ αλ-Ταμπανέ της Τρίπολης, σύμφωνα με το Εθνικό Πρακτορείο Ειδήσεων του Λιβάνου.

