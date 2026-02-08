Μία πολυκατοικία κατέρρευσε στην Τρίπολη στα βόρεια του Λιβάνου παγιδεύοντας άγνωστο αριθμό ανθρώπων - Real.gr

Μία πολυκατοικία κατέρρευσε σήμερα στην Τρίπολη στα βόρεια του Λιβάνου, παγιδεύοντας άγνωστο αριθμό ανθρώπων στα χαλάσματα, σύμφωνα με πηγές ασφαλείας.

Οι διασώστες και κάτοικοι έχουν ανασύρει τρεις επιζώντες μέχρι στιγμής, στη γειτονιά Μπαμπ αλ-Ταμπανέ της Τρίπολης, σύμφωνα με το Εθνικό Πρακτορείο Ειδήσεων του Λιβάνου.

🔴 A child was pulled from the rubble and rescue efforts are ongoing after a building collapsed Sunday on Syria Street in the Bab al-Tabbaneh neighborhood of #Tripoli, northern Lebanon, our regional correspondent reported.

Operations to clear the rubble began as soon as Civil… pic.twitter.com/qDih1aJ0ty

— L’Orient Today (@lorienttoday) February 8, 2026