Μία σπουδαία εκδήλωση για τη Μαρία Κάλλας με την υπογραφή της Ιωάννας Ευθυμίου - Real.gr

Η φημισμένη διεθνής φιλανθρωπική εκδήλωση, το Maria Callas Monaco Gala & Awards, που διοργανώνεται κάθε χρόνο υπό την υψηλή αιγίδα του Πρίγκιπα Αλβέρτου Β’ του Μονακό, έχει, φέτος, τον τίτλο «MYTHOS», και θα υποδεχτεί τους επίσημους προσκεκλημένους στο Palazzo Colonna, στη Ρώμη, στις 29 Νοεμβρίου 2025.

Πρόεδρος του θεσμού είναι η διεθνούς φήμης καλλιτέχνιδα Ιωάννα Ευθυμίου.

Στόχος της εκδήλωσης είναι η διαφύλαξη της κληρονομιάς της μεγαλύτερης καλλιτέχνιδας της όπερας, της Μαρίας Κάλλας, καθώς και η φιλία που τη συνέδεε με την Πριγκίπισσα Γκρέις του Μονακό.

Η διοργάνωση φέρει την υπογραφή της προέδρου Ιωάννας Ευθυμίου και ουσιαστικά γιορτάζει τα γενέθλια της «La Divina», Μαρίας Κάλλας.

Οπως αναφέρει, μεταξύ άλλων η κα. Ευθυμίου “αυτή η γιορτή θα πραγματοποιηθεί στο πιο ιστορικό και μεγαλοπρεπές παλάτι της Ρώμης, προς τιμήν των γενεθλίων τόσο της «La Divina» Μαρίας Κάλλας όσο και του θρυλικού Ιταλού σχεδιαστή Gianni Versace”.

mariacallas