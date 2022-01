Μια 19χρονη έγινε η νεότερη γυναίκα που έκανε μόνη της τον γύρο του κόσμου με μηχανοκίνητο αεροσκάφος

"Δεν θα το έκανα ξανά", ομολόγησε έπειτα από την προτελευταία στάση της σε ένα γερμανικό χωριό χθες Τετάρτη.

"Υπήρξαν απίστευτες στιγμές, αλλά υπήρξαν και στιγμές όπου φοβόμουν για τη ζωή μου", πρόσθεσε περιγράφοντας ως αγαπημένα μέρη πάνω από τα οποία πέταξε στη διάρκεια του ταξιδιού της την Νέα Υόρκη και ένα ενεργό ηφαίστειο στην Ισλανδία.

Μετά τη Βόρεια και τη Νότια Αμερική, η Ράδερφορντ εγκλωβίστηκε για ένα μήνα στην Αλάσκα εξαιτίας των καιρικών συνθηκών και καθυστερήσεις στη βίζα.

Μια καταιγίδα την υποχρέωσε να πραγματοποιήσει μια μακρά στάση στη ρωσική Απω Ανατολή προτού ταξιδέψει στη Νότια Ασία, τη Μέση Ανατολή και πίσω στην Ευρώπη.

Για να ικανοποιήσει τα κριτήρια για τον γύρο του κόσμου με αεροσκάφος η Ράδερφορντ άγγιξε δύο σημεία στον πλανήτη, το ένα απέναντι από το άλλο: το Τζάμπι στην Ινδονησία και το Τουμάκο στην Κολομβία.

A 19-year-old has become the youngest woman to fly solo around the world after touching down in Belgium in the last hour. Zara Rutherford set off last August, flying over more than 50 countries to set a Guinness World Record | https://t.co/VfrHsujwVApic.twitter.com/3Fwh1z3WCK