Μια αξιωματούχος της Ζαπορίζια, συνεργαζόμενη με τη Ρωσία, σκοτώθηκε από έκρηξη βόμβας στο αυτοκίνητό της - ΒΙΝΤΕΟ

Από την εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία, πριν από δύο χρόνια, πολλοί αξιωματούχοι τους οποίους διόρισε η Μόσχα στα εδάφη που ελέγχει έχουν γίνει στόχος επιθέσεων. Η σημερινή βομβιστική επίθεση σημειώνεται μία εβδομάδα πριν από τις προεδρικές εκλογές (15-17 Μαρτίου) που θα διεξαχθούν και στα κατεχόμενα εδάφη.

«Το πρωί της 6ης Μαρτίου, ένας αυτοσχέδιος εκρηκτικός μηχανισμός τοποθετήθηκε κάτω από το όχημα ενός μέλους της εκλογικής επιτροπής της περιοχής» ανέφερε η ερευνητική επιτροπή στην ανακοίνωσή της. «Το θύμα υπέκυψε στα τραύματά του σε ένα νοσοκομείο», πρόσθεσε.

A backstabbing traitor working as an election official in occupied #Berdyansk went to see Kobzon after her car exploded.#OSINT#Russia#Ukrainepic.twitter.com/60LfqrurZN