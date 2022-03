Μια ανάσα από την Οδησσό οι Ρώσοι: Περικυκλωμένο το Κίεβο - Bίντεο- LIVE εικόνα

Παράλληλα, οι ρωσικές δυνάμεις έστρεψαν τα πυρά τους στις πόλεις Ντνίπρο και Λουσκ, με την Μαριούπολη να παραμένει υπό πολιορκία και την κατάσταση να είναι φρικτή καθώς οι κάτοικοι ξεμένουν από τρόφιμα. Στο μεταξύ για πρώτη φορά στρατιωτικά αεροπλάνα πετούν πάνω από την πόλη Λβιβ, όπως μεταδίδουν διεθνή πρακτορεία.

Δήμαρχος Οδησσού: Ρωσικές δυνάμεις σύντομα θα περικυκλώσουν την πόλη

Στο μεταξύ, την ανησυχία του εξέφρασε ο δήμαρχος της Οδησσού ότι ρωσικές δυνάμεις είναι πολύ πιθανό σύντομα να περικυκλώσουν τη νότια ουκρανική πόλη-λιμάνι από τρεις πλευρές.

Ο δήμαρχος Γκενάντι Τρουχνάνοφ ισχρίστηκε ότι οι ρωσικές δυνάμεις θα επιδιώξουν να προελάσουν από εδάφη που έχουν καταλάβει στην περιοχή Μικολάγιφ της Ουκρανίας προς την περιοχή της Υπερδνειστερίας που ελέγχεται από αυτονομιστές της Μολδαβίας, όπου εδρεύουν ρωσικά στρατεύματα. Μια τέτοια κίνηση μπορεί να αποκόψει την Οδησσό από την υπόλοιπη Ουκρανία.

«Επίσης, πιστεύουμε ότι ενώ αυτό συμβαίνει, ρωσικά αποβατικά πλοία ενδέχεται να μας περικυκλώσουν από τη θάλασσα», τόνισε χαρακτηριστικά.

«Οι πολίτες επιστρέφουν για να πολεμήσουν τους Ρώσους»

Από την πλευρά του, ο δήμαρχος του Κιέβου, Βίταλι Κλίτσκο, τόνισε ότι οι πολίτες επιστρέφουν για να πολεμήσουν τους Ρώσους, καθώς ανοίγουν οι γραμμές ανεφοδιασμού, την ώρα που σχεδόν δύο εκατομμύρια άνθρωποι έχουν απομείνει στην πόλη.

