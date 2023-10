Μία Καλίφα: Οργή στα social media για τις αναρτήσεις υπέρ της Χαμάς - Η... συμβουλή που τους δίνει

Aντιδράσεις προκαλούν στα social media οι αναρτήσεις της Μία Καλίφα υπέρ των «παλαιστινίων μαχητών», μετά την επίθεση της Χαμάς κατά του Ισραήλ το περασμένο Σάββατο η οποία έχει προκαλέσει τον θάνατο τουλάχιστον 900 ανθρώπων.

«Μπορεί κάποιος να πει παρακαλώ στους μαχητές για την ελευθερία στην Παλαιστίνη να γυρίσουν τα κινητά τους έτσι ώστε να τραβάνε οριζόντια βίντεο;» έγραψε στις 7 Οκτωβρίου στο «Χ» η πρώην ηθοποιός πορνογραφικών ταινιών και νυν influencer. «Θέλω απλώς να βεβαιωθώ ότι υπάρχει αρκετό υλικό 4k του λαού μου να γκρεμίζει τα τείχη της ανοιχτής φυλακής στην οποία αναγκάστηκαν να ζουν αφού τους έδιωξαν από τα σπίτια τους, έτσι ώστε να έχουμε πολλές επιλογές για τα βιβλία ιστορίας» συμπλήρωσε.

Επίσης ανέβασε την φωτογραφία τρομοκρατών πάνω σε ένα φορτηγάκι γράφοντας ότι της θύμιζε «πίνακα της Αναγέννησης».

I just want to make it clear that this statement in no way shape or form is enticing spread of violence, I specifically said freedom fighters because that’s what the Palestinian citizens are… fighting for freedom every day https://t.co/U9mLwzqnnT — Mia K. (@miakhalifa) October 9, 2023

Τα post της 30χρονης την ημέρα που ο κόσμος είχε συγκλονιστεί με τα βίντεο της φρίκης που έδειχναν τη Χαμάς να δολοφονεί και να απαγάγει Ισραηλινούς κάθε ηλικίας, προκάλεσαν την οργή πολλών που έσπευσαν να την επικρίνουν για τη «σκληρότητα» και την «άγνοιά» της. Μια εταιρεία με την οποία φαίνεται πως συνεργαζόταν ανακοίνωσε με ανάρτησή της ότι «απολύεται άμεσα» εξαιτίας των «φρικτών» της αναρτήσεων.

Η Μία Καλίφα πάντως δεν έδειξε να πτοείται από τη διακοπή της συνεργασίας: «Μπορώ να πω ότι το γεγονός ότι υποστηρίζω την Παλαιστίνη μού έχει στοιχίσει επαγγελματικές ευκαιρίες, αλλά είμαι περισσότερο οργισμένη με τον εαυτό μου που που δεν έλεγξα εάν οι άνθρωποι με τους οποίους επρόκειτο να συνεργαστώ ήταν σιωνιστές» έγραψε σε νέα της ανάρτηση.

I’d say supporting Palestine has lost me business opportunities, but I’m more angry at myself for not checking whether or not I was entering into business with Zionists. My bad. https://t.co/sgx8kzAHnL — Mia K. (@miakhalifa) October 8, 2023

«Είμαι από τον ΛΙΒΑΝΟ, είστε τρελοί αν νομίζετε ότι θα μπορούσα να πάρω το μέρος των αποικιοκρατών» έγραψε η 30χρονη απαντώντας στους επικριτές της.

«Εάν μπορείς να σκεφτείς την κατάσταση στην Παλαιστίνη και δεν είσαι με το μέρος των Παλαιστινίων, τότε βρίσκεσαι στη λάθος πλευρά του Απαρτχάιντ, και η ιστορία θα το αποδείξει κάποτε», έγραψε το Σάββατο η Καλίφα στο X.

If you can look at the situation in Palestine and not be on the side of Palestinians, then you are on the wrong side of apartheid and history will show that in time — Mia K. (@miakhalifa) October 7, 2023

Μετά από τις οργισμένες αντιδράσεις πολλών από τους followers της, η Καλίφα προχώρησε σήμερα σε διευκρινίσεις σχετικά με τον όρο «μαχητές για την ελευθερία» που χρησιμοποίησε στην πρώτη της ανάρτηση, λέγοντας ότι η πρόθεσή της δεν ειναι σε καμία περίπτωση να προψθήσει την εξάπλωση της βίας. «Το είπα επειδή αυτό ακριβώς κάνουν οι Παλαιστίνιοι πολίτες... μάχονται για την ελευθερία κάθε μέρα».