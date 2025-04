Μιανμάρ: Άνδρας ανασύρθηκε ζωντανός από τα συντρίμμια, πέντε μέρες μετά τον φονικό σεισμό - Εικόνες - Real.gr

Άνδρας ανασύρθηκε ζωντανός από τα συντρίμμια κτιρίου το βράδυ χθες Τρίτη στη Μιανμάρ, ανακοίνωσε το πυροσβεστικό σώμα, πέντε ημέρες μετά τον σεισμό 7,7 βαθμών που άφησε πίσω τουλάχιστον 2.700 νεκρούς στη χώρα.

Ο νεαρός, περίπου είκοσι ετών, ανασύρθηκε από συντρίμμια χάρη στις προσπάθειες σωστικών συνεργείων της Μιανμάρ και της Τουρκίας σε ξενοδοχείο που κατέρρευσε στην πρωτεύουσα Ναϊπιντάου.

Η διάσωση έγινε περί τις 00:30 (τοπική ώρα· 21:00 ώρα Ελλάδας), ανέφερε το πυροσβεστικό σώμα του στρατιωτικού καθεστώτος.

#MyanmarEarthquake | A man trapped under a collapsed building in Myanmar’s Naypyidaw for 40 hours has been pulled out alive by rescue teams. pic.twitter.com/gfsTTx3Egi

A man was rescued Wednesday after being trapped for five days under the collapsed Hotel Aye Chan Thar in Naypyitaw’s Ottarathiri Township, according to the Myanmar Fire Services Department, which worked with a Turkish rescue team. #WhatsHappeningInMyanmar pic.twitter.com/kHlHCrHlIL

— The Irrawaddy (Eng) (@IrrawaddyNews) April 2, 2025