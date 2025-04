Μιανμάρ: Γυναίκα άντεξε 91 ώρες στα ερείπια και απεγκλωβίστηκε - Real.gr

Πέρασαν 91 ώρες από τη στιγμή που η 63χρονη γυναίκα εγκλωβίστηκε στα ερείπια, αλλά «το θαύμα» έγινε.

H πυροσβεστική υπηρεσία της Μιανμάρ στο Naypyitaw ανακοίνωσε τη νέα διάσωση και μάλιστα σε περιοχή που χαρακτηρίζεται ως ζώνη απόλυτης καταστροφής, στο επίκεντρο του σεισμού των 7,7 Ρίχτερ της περασμένης Παρασκευής.

Σειρήνες ήχησαν σήμερα στη Μιανμάρ για την τήρηση ενός λεπτού σιγής για τους νεκρούς του πρόσφατου ισχυρού σεισμού στη χώρα, οι οποίοι, σύμφωνα με νέο απολογισμό, ανήλθαν σε 2.719.

Σύμφωνα με δημοσιογράφους του AFP, οι σειρήνες ήχησαν στις 12:51:02 (08:21 ώρα Ελλάδος) ακριβώς την ώρα κατά την οποία ξεκίνησε πριν από τέσσερις ημέρες ο σεισμός των 7,7 βαθμών, το επίκεντρο του οποίου βρισκόταν κοντά στην Μάνταλαϊ, τη δεύτερη μεγαλύτερη πόλη της χώρας.

Ο αριθμός των νεκρών από τον ισχυρό σεισμό έφτασε τους 2.719, των τραυματιών γύρω στους 4.521, ενώ πάνω από 400 άνθρωποι εξακολουθούν να αγνοούνται, μετέδωσε σήμερα το κινεζικό τηλεοπτικό δίκτυο CCTV, επικαλούμενο τον ηγέτη της χούντας της Μιανμάρ Αούνγκ Χλάινγκ, ο οποίος σημείωσε ότι ο αριθμός των νεκρών μπορεί να φτάσει τους 3.000.

Το βράδυ της Πέμπτης ο αρχηγός της χούντας στη Μιανμάρ, ο Μιν Αούνγκ Χλάινγκ, επέβλεπε πάνω στο τζιπ του τους στρατιώτες καθώς μαχητικά αεροσκάφη και ελικόπτερα υπερίπταντο κατά την ετήσια επίδειξη στρατιωτικής ισχύος που τελέστηκε στην πρωτεύουσα Ναϊπιτάου.

Ο αρχηγός επρόκειτο να συμμετάσχει σε μια περιφερειακή σύνοδο σε επίπεδο ηγετών αυτή την εβδομάδα στην Ταϊλάνδη, σε ένα σπάνιο ταξίδι του στο εξωτερικό τέσσερα χρόνια μετά την κατάληψη της εξουσίας με πραξικόπημα που οδήγησε σε έναν καταστροφικό εμφύλιο και τον κατέστησε παρία στη διεθνή σκηνή.

Αλλά μέσα σε 24 ώρες, ο σεισμός 7,7 βαθμών μετέτρεψε τμήματα της Ναϊπιτάου σε χαλάσματα, επιφέροντας μεγάλο πλήγμα στην έδρα της στρατιωτικής εξουσίας της χώρας στην απομονωμένη πρωτεύουσα που χτίστηκε επί τούτου και που το όνομά της στα βιρμανικά σημαίνει “Η Κατοικία των Βασιλέων”.

Χωρίς ηλεκτρικό ρεύμα, νερό ή ίντερνετ, οι αξιωματούχοι της χούντας εργάζονται στον εξωτερικό χώρο, δίπλα στα χαλάσματα του κτιρίου που στέγαζε το υπουργείο Εξωτερικών ενώ οι κάτοικοι της πόλης κοιμούνται στους δρόμους φοβούμενοι τους μετασεισμούς.

Η πόλη χτίστηκε για να θυμίζει την αίγλη της αρχαίας βουδιστικής αρχιτεκτονικής με φαρδιές περιποιημένες λεωφόρους, περιλαμβανομένου ενός ελάχιστα χρησιμοποιημένου αυτοκινητοδρόμου με 20 λωρίδες κυκλοφορίας και μεγαλειώδη κυβερνητικά κτίρια με περιστύλια.

Ήταν προστατευμένη από το χάος του εμφυλίου, που έπληξε άλλα τμήματα της χώρας μετά το πραξικόπημα: μια σπάνια επίθεση με drone τον περασμένο χρόνο αποτράπηκε.

Δορυφορικές εικόνες και φωτογραφίες που δημοσιεύτηκαν από τα τοπικά μέσα ενημέρωσης δείχνουν νοσοκομεία που έχουν καταρρεύσει και κυβερνητικά συγκροτήματα κατοικιών, ενώ τουλάχιστον ένα υπουργείο επλήγη σοβαρά.

“Το νερό είναι λιγοστό και τα τρόφιμα ακόμη λιγότερα”, λέει μια πηγή στην Ναϊπιτάου, που, όπως και άλλες, ζήτησε να διατηρήσει την ανωνυμία της.

“Δεν υπάρχει ηλεκτροδότηση. Τα καύσιμα, τα φάρμακα και η στέγη είναι σήμερα πολυτέλειες”, λέει.

Η καταστροφή εκτείνεται έως το γιγαντιαίο προεδρικό μέγαρο, όπου οι φωτογραφίες που δημοσιεύτηκαν από τα τοπικά μέσα ενημέρωσης δείχνουν τα συντρίμμια μιας σπειροειδούς σκάλας με χρυσή επένδυση και έναν πολυέλαιο.

Εκπρόσωπος της χούντας δεν απάντησε σε αίτημα σχολιασμού.

