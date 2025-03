Μιανμάρ: Τέσσερις ημέρες μετά τον καταστροφικό σεισμό, οι ελπίδες για επιζώντες αρχίζουν να σβήνουν - Real.gr

Οι ελπίδες πως θα βρεθούν κι άλλοι επιζώντες στα συντρίμμια έχουν αρχίσει να σβήνουν σήμερα στη Μανταλέι, όπου οι περισσότεροι κάτοικοι πέρασαν ακόμη μια νύχτα στην ύπαιθρο μετά τον φοβερό σεισμό 7,7 βαθμών, ο οποίος άφησε πίσω πάνω από 1.700 νεκρούς στην Μιανμάρ και στην Ταϊλάνδη.

Ειδικοί δεν κρύβουν τον φόβο τους ότι νεκροί τελικά θα είναι πολλές χιλιάδες ακόμη, ειδικά στην πάλαι ποτέ Βιρμανία των περίπου 55 εκατομμυρίων κατοίκων, παρά την κινητοποίηση της διεθνούς κοινότητας για να προσφερθεί βοήθεια στο κράτος της Ασίας όπου μαίνεται εμφύλιος πόλεμος κι η έλλειψη πόρων είναι οξεία.

Ο σεισμός της Παρασκευής, μεγέθους 7,7 βαθμών, ακολουθήθηκε λίγη ώρα αργότερα από μετασεισμό 6,7 βαθμών, με επίκεντρο την κεντρική Μιανμάρ. Έκτοτε γίνονται ασταμάτητα αισθητοί μετασεισμοί κατά μήκος του ρήγματος της Σαγκάινγκ, γύρω από το οποίο ζει μεγάλο μέρος του πληθυσμού της Μιανμάρ.

Η σεισμική δόνηση, σφοδρότητας που είχε να ζήσει δεκαετίες η Μιανμάρ, προκάλεσε σκηνές χάους και πανικού ως ακόμη και 1.000 χιλιόμετρα από το επίκεντρο, στην Μπανγκόκ, όπου τουλάχιστον 18 άνθρωποι είναι νεκροί, κυρίως εξαιτίας της κατάρρευσης 30ώροφου κτιρίου υπό κατασκευή.

Στη Μανταλέι, τη δεύτερη μεγαλύτερη πόλη της Μιανμάρ, σπαρμένη σωρούς συντριμμιών, η ένταση των προσπαθειών των σωστικών συνεργείων είχε μειωθεί το πρωί σε σύγκριση με την προηγουμένη, καθώς η θερμοκρασία αναμενόταν να φθάσει τους 40 ° Κελσίου.

Οι τροπικές συνθήκες χαρακτηρίζονται σκληρή δοκιμασία για τη φυσική και διανοητική αντοχή των ομάδων που επιχειρούν στις τοποθεσίες όπου σημειώθηκαν καταστροφών κι επιταχύνουν την αποσύνθεση των πτωμάτων κάτω από τα συντρίμμια, κάνοντας πολύ πιο περίπλοκη τη διαδικασία αναγνώρισής τους.

Παρ’ όλ’ αυτά, γυναίκα ανασύρθηκε ζωντανή έπειτα από 60 ώρες στα συντρίμμια ξενοδοχείου, κατόπιν 5ωρης επιχείρησης σωστικών συνεργείων από την Κίνα, τη Ρωσία και την Μιανμάρ. Σύμφωνα με ανακοίνωση της κινεζικής πρεσβείας, βρισκόταν σε σταθερή κατάσταση σήμερα το πρωί.

After a night of efforts, the Chinese rescue team has saved 4 survivors in Mandalay, Myanmar. Rescue efforts continue at full speed❤️#MyanmarEarthquake pic.twitter.com/SsSSVKpusq

— Chinese Embassy in US (@ChineseEmbinUS) March 31, 2025