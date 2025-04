Μιανμάρ: Τους 3.354 έφτασαν οι νεκροί από τον σεισμό των 7,7 Ρίχτερ - Real.gr

Ο απολογισμός των νεκρών από τον καταστροφικό σεισμό που έπληξε τη Μιανμάρ στις 28 Μαρτίου ανέρχεται σε 3.354 νεκρούς, ενώ 4.850 άνθρωποι έχουν τραυματιστεί και 220 αγνοούνται, μετέδωσαν σήμερα κρατικά μέσα ενημέρωσης, την ώρα που αξιωματούχος του ΟΗΕ ο οποίος επισκέπτεται τη χώρα εξήρε τις ανθρωπιστικές οργανώσεις που παρέχουν βοήθεια στους πληγέντες.

Ο επικεφαλής της στρατιωτικής χούντας που κυβερνά τη Μιανμάρ, ο Μιν Αούνγκ Χλάινγκ, επέστρεψε στην πρωτεύουσα Ναϊπιντάου έπειτα από μια σπάνια επίσκεψή του στο εξωτερικό, στη Μπανγκόκ όπου πήρε μέρος σε περιφερειακή σύνοδο κορυφής των ηγετών της νότιας και νοτιοανατολικής Ασίας.

Στο περιθώριο της συνόδου συναντήθηκε με τους ηγέτες της Ταϊλάνδης, του Νεπάλ του Μπουτάν, της Σρι Λάνκα και της Ινδίας.

Ο Μιν Αούνγκ Χλάινγκ επανέλαβε στον Ινδό πρωθυπουργό Ναρέντρα Μόντι ότι η χούντα προγραμματίζει τη διεξαγωγή στη Μιανμάρ «ελεύθερων και δίκαιων εκλογών» τον Δεκέμβριο.

Medical authorities say that people trapped can survive in 72 hours, but this case in Burma was trapped for about 125 hours under the Golden Country Hotel in Mandalay, which collapsed due to a major earthquake.

