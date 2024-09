Μιανμάρ: Αντιμετωπίζει σοβαρές πλημμύρες μετά το πέρασμα του τυφώνα Γιάγκι

Στη Μιανμάρ οι αρχές ανακοίνωσαν σήμερα νέο απολογισμό 36 νεκρών, έναντι 17 που είχαν γνωστοποιήσει χθες, Πέμπτη. Πολλοί είναι επίσης οι αγνοούμενοι, γεγονός που δημιουργεί φόβους για πολύ μεγαλύτερο αριθμό θυμάτων.

Επίσης 50.000 άνθρωποι αναγκάστηκαν να εγκαταλείψουν τις εστίες τους στη χώρα, σύμφωνα με τις αρχές, οι οποίες έφτιαξαν καταυλισμούς για να τους φιλοξενήσουν.

Αργά χθες το βράδυ η εθνική πυροσβεστική υπηρεσία ανακοίνωσε ότι ως εκείνη την ώρα είχε διασώσει συνολικά 3.602 ανθρώπους που επλήγησαν από τις πλημμύρες σε 30 περιοχές και τους είχε μεταφέρει σε ασφαλή μέρη.

«Περπατούσαμε ενώ το νερό μας έφτανε ως τον λαιμό σήμερα το πρωί», δήλωσε μια γυναίκα από το χωριό Σιν Τάι στο AFP. «Πεινάμε και διψάμε, έχουμε τρεις μέρες να φάμε», πρόσθεσε.

Στρατιώτες διέσωσαν χωρικούς που κατοικούν στην καρδιά ενός δικτύου από ποτάμια και ρυάκια που περιβάλλει την πρωτεύουσα Ναϊπιντάου, η οποία βρίσκεται σε χαμηλό υψόμετρο. Κάποιοι αναγκάστηκαν να περάσουν μέσα από τα λασπωμένα νερά, καθώς τα γύρω σπίτια και οι φυτείες μπανάνας και ζαχαροκάλαμου είχαν βυθιστεί στο νερό.

«Δεν έχω ξαναδεί τέτοιες πλημμύρες», διηγήθηκε ένας άνδρας κοντά στο χωριό. «Δεν είχαμε χρόνο να προετοιμαστούμε, είναι πολύ τρομακτική εμπειρία».

