Μιανμάρ: Η χούντα στήνει κρεμάλες για τους αντιφρονούντες

Ο πρώην βουλευτής Πίο Ζέγια Τάου και ο ακτιβιστής Κο Τζίμι καταδικάστηκαν σε θάνατο με την κατηγορία της «τρομοκρατίας» και θα απαγχονιστούν «με βάση τις σωφρονιστικές διαδικασίες» μαζί με άλλους δύο κρατούμενους. Ο εκπρόσωπος της χούντας, ο Ζάου Μιν Τουν, είπε ότι η ημερομηνία δεν έχει ακόμη προσδιοριστεί.

Η στρατιωτική χούντα έχει καταδικάσει σε θάνατο δεκάδες ακτιβιστές που κινητοποιήθηκαν εναντίον του πραξικοπήματος, στο πλαίσιο της άγριας καταστολής των διαμαρτυριών. Στη Μιανμάρ δεν έχει γίνει καμία εκτέλεση εδώ και πάνω από 30 χρόνια.

Ο Πίο Ζέγια Τάου, πρώην μέλος του Εθνικού Συνδέσμου για τη Δημοκρατία (LND), του κόμματος της Αούνγκ Σαν Σου Κι, συνελήφθη τον Νοέμβριο και καταδικάστηκε σε θάνατο τον Ιανουάριο με βάση την αντιτρομοκρατική νομοθεσία. Ο Τάου είναι επίσης πρώην σταρ της χιπ-χοπ και είχε φυλακιστεί το 2008, από την προηγούμενη στρατιωτική χούντα, λόγω των στίχων που χρησιμοποιούσε στα τραγούδια του. Εξελέγη βουλευτής με το LND το 2015. Κατηγορήθηκε ότι, μετά το πραξικόπημα, οργάνωσε πολλές επιθέσεις εναντίον των δυνάμεων του καθεστώτος. Μεταξύ αυτών ήταν και μία εναντίον ενός τρένου στα προάστια της Ρανγκούν, όπου σκοτώθηκαν πέντε αστυνομικοί.

Το στρατοδικείο επέβαλε την ίδια ποινή και στον ακτιβιστή Κιάου Μιν Γιου, που είναι γνωστότερος με το προσωνύμιο «Τζίμι» και υπήρξε κεντρική μορφή της φοιτητικής εξέγερσης εναντίον της προηγούμενης χούντας το 1988. Ο Γιου κατηγορήθηκε για «υποκίνηση σε εξέγερση» λόγω των αναρτήσεών του σε ιστοτόπους κοινωνικής δικτύωσης.

#Myanmar’s military junta says it is going to execute - by hanging - 2 pro democracy activists.

Phyo Zeya Thaw, left, a former rapper, was an MP under the elected government the army overthrew. Ko Jimmy is a veteran leader from the 88 Generation.https://t.co/NEyNWKEKMEpic.twitter.com/pIiEMG0ylJ