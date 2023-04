Μιανμάρ: Κατακραυγή μετά την αεροπορική επιδρομή σε χωριό με δεκάδες νεκρούς

Σύμφωνα με τον εκπρόσωπο, ορισμένοι από τους νεκρούς ήταν ένστολοι μαχητές, πάντως παραδέχθηκε πως «μπορεί να υπήρχαν άνθρωποι με πολιτικά» στο σημείο όπου έγινε ο βομβαρδισμός, που βοηθούσαν τους «τρομοκράτες».

«Σύμφωνα με πληροφορίες που λάβαμε από το πεδίο, σκοτώθηκαν άνθρωποι όχι μόνο εξαιτίας της δικής μας επίθεσης. Υπήρχαν νάρκες τοποθετημένες από τη Δύναμη Άμυνας του Λαού γύρω από αυτή την περιοχή», είπε ο εκπρόσωπος του καθεστώτος, σύμφωνα με τον οποίο ο βομβαρδισμός έπληξε επίσης αποθήκες πυρίτιδας, πυρομαχικών και ναρκών.

New low point in #Myanmar crisis as junta responsible for deadliest air strike. In any other conflict @UN Security Council would meet straight away to review what action it could take. Don't hold your breath in this case though. #WhatsHappeningInMyanmarhttps://t.co/jS7CvTBcEe