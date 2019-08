Mιανμάρ: Θάφτηκε στη λάσπη χωριό από κατολίσθηση - Δεκάδες νεκροί και αγνοούμενοι

ΠΗΓΗ: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Η πλαγιά του βουνού Μα-λατ κατέρρευσε από την καταρρακτώδη βροχόπτωση που σημειώθηκε στις 07:00 τοπική ώρα, την Παρασκευή, θάβοντας μια συστάδα σπιτιών και τους κατοίκους αυτών κάτω από τόνους λάσπης.

Συνολικά 27 σπίτια και πέντε οχήματα θάφτηκαν κάτω από λάσπη και πέτρες.

10 August 2019

The road near Nyaung U Airport and new #Bagan

Upper #Myanmar#Burma#Mandalay Region#Floods#landslidespic.twitter.com/0Kg8gATGEi