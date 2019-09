Μικρό αεροσκάφος συνετρίβη σε τουριστικό θέρετρο στη Μανίλα, προκαλώντας πυρκαγιά - 9 άνθρωποι σκοτώθηκαν

Στις εικόνες που αναρτήθηκαν σε ιστοτόπους κοινωνικής δικτύωσης διακρίνονται σκηνές χάους: ένα ασθενοφόρο κατευθύνεται προς ένα κτίριο που φλέγεται, ενώ άνθρωποι στον δρόμο ζητούν απεγνωσμένα βοήθεια.

"Κανείς δεν επιβιώνει από τέτοιο δυστύχημα. Υποθέτουμε ότι όλοι οι επιβαίνοντες είναι νεκροί", είπε ο Ροντρίγκες, επιβεβαιώνοντας ότι στα αποκαΐδια βρέθηκαν επτά πτώματα.

Σύμφωνα με την αστυνομία, δύο άνθρωποι τραυματίστηκαν και μεταφέρθηκαν σε νοσοκομεία.

Το αεροπλάνο, στο οποίο επέβαιναν δύο πιλότοι και έξι επιβάτες, εξαφανίστηκε από τα ραντάρ ενώ πετούσε σε απόσταση περίπου 50 χιλιομέτρων από την πρωτεύουσα Μανίλα.

