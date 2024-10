Μίλτον: Ο «Υπολοχαγός Νταν» επέζησε από το πέρασμα του τυφώνα - «Είμαι μια χαρά»

Ασφαλής φαίνεται ότι είναι ο άνδρας από τη Φλόριντα με το ψευδώνυμο «Lt. Dan», μετά από το αναμενόμενο πέρασμα του τυφώνα «Μίλτον», αφού επέλεξε να περάσει μέσα στο σκάφος του τις κρίσιμες αυτές ώρες.

Ο Τζόζεφ Μαλινόφσκι, γνωστός με το ψευδώνυμο «Υπολοχαγός Νταν» (Lieutenant Dan), έγινε viral στο διαδίκτυο τις τελευταίες ημέρες αφού ορκίστηκε να παραμείνει στο σκάφος του όσο επικίνδυνο κι αν ήταν αυτό, παρά τις προειδοποιήσεις των αρχών.

Η δήμαρχος της Τάμπα, Τζέιν Κάστορ, ισχυρίστηκε ότι η αστυνομία της πόλης «έσωσε τον Υπολοχαγό Νταν» και τον είχε βγάλει από το πλοίο. Όμως η αλήθεια ήταν ότι ο Μαλινόφσκι πέρασε τη δύσκολη νύχτα στο «σκάφος-σπίτι» του και επέζησε από τη φονική καταιγίδα, όπως αποκαλύπτουν νέα πλάνα.

Ο «Υπολοχαγός Νταν» δημοσίευσε ένα νέο βίντεο στο TikTok κατά τη διάρκεια της νύχτας λέγοντας ότι δεν υπάρχει «κανένα πρόβλημα».

Ένας δημοσιογράφος του NewsNation πήγε να επισκεφθεί τον Νταν μετά το πέρασμα του τυφώνα Μίλτον για να μάθει αν είχε επιβιώσει. Φώναξε τον Μαλινόφσκι μερικές φορές πριν ο Μαλινόφσκι βγάλει το κεφάλι του και φωνάξει «Είμαι μια χαρά».

Παρά το γεγονός ότι πέρασε τη νύχτα, ο Μαλινόφσκι αποκάλυψε ότι είχε κολλήσει στο γιοτ του και δεν μπορούσε να φύγει. Η παλίρροια είχε πέσει και τώρα το σκάφος του βρισκόταν πολύ μακριά από την ακτή για να μπορέσει να φύγει.

Δείτε βίντεο με την καταιγίδα να «χτυπάει» το σκάφος του «υπολοχαγού Νταν»

WATCH??: Florida man (Lt. Dan) who’s staying on a boat during the Hurricane is somehow still alive. pic.twitter.com/PqBWLPCSPh — Officer Lew (@officer_Lew) October 9, 2024

Ο Τζόζεφ Μαλινόφσκι κατάφερε να επιβιώσει αφού έδεσε το γιοτ του στην αποβάθρα σε διάφορα σημεία. Ένα απόσπασμα που τραβήχτηκε μέσα στη νύχτα έδειχνε το σκάφος να χτυπιέται ανελέητα από τα κύματα.

Ο «Λοχαγός Νταν» είπε ότι δεν ήθελε να φύγει, καθώς το σκάφος ήταν ό,τι είχε στην κατοχή του. Είχε δηλώσει στο Sky News πριν από την καταιγίδα: «Θα είμαι μια χαρά. Το σχέδιο είναι να καθίσω εδώ και να κρυφτώ. Θα είμαι μια χαρά. Αυτό είναι ένα σκάφος. Είναι φτιαγμένο για να κινείται στο νερό. Το νερό θα φουσκώσει, δεν είναι τσουνάμι».