Μινεάπολη: Νέο βίντεο ντοκουμέντο με πράκτορες της ICE να επιτίθενται στον Άλεξ Πρέτι, 11 ημέρες πριν από τη δολοφονία του - Real.gr

Βίντεο που είδε το φως της δημοσιότητας, δείχνει τον νοσοκόμο Άλεξ Πρέτι να βρίσκεται σε αντιπαράθεση με ομοσπονδιακούς πράκτορες 11 ημέρες πριν πυροβοληθεί θανάσιμα σε άλλη συμπλοκή στη Μινεάπολη.

Το βίντεο ανέβηκε αρχικά στο Διαδίκτυο την Τετάρτη (28/1) από το The News Movement, ένα ψηφιακό ειδησεογραφικό πρακτορείο, και αναδημοσιεύτηκε από τον Guardian. Δείχνει ένα περιστατικό στις 13 Ιανουαρίου στη Μινεάπολη, στο οποίο αστυνομικοί φαίνονται να αρπάζουν τον Πρέτι και να τον ρίχνουν στο έδαφος κατά τη διάρκεια έντονων διαμαρτυριών κατοίκων κατά της ομοσπονδιακής καταστολής στην πόλη.

Δεν είναι σαφές τι είχε προηγηθεί των γεγονότων που κατέγραψε η κάμερα, αλλά το βίντεο δείχνει τον Πρέτι να φωνάζει σε πράκτορες σε ένα όχημα χωρίς διακριτικά και να κλωτσάει το πίσω φως του αυτοκινήτου καθώς απομακρύνονται. Λίγο αργότερα, ένας βαριά οπλισμένος πράκτορας με τακτικό εξοπλισμό φαίνεται να βγαίνει από το αυτοκίνητο και να ρίχνει τον Πρέτι στο έδαφος, ενώ άλλοι αστυνομικοί μαζεύονται τριγύρω.