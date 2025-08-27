Μινεάπολι: Ο 20χρονος δολοφόνος πυροβόλησε δεκάδες φορές εναντίον των μαθητών - Real.gr

Τα παιδιά που έχασαν τη ζωή τους ήταν ηλικίας 8 και 10 ετών.

Ένας μαυροντυμένος ένοπλος σκότωσε δύο παιδιά και τραυμάτισε άλλους 17 ανθρώπους σήμερα, όταν άνοιξε πυρ εναντίον μαθητών που παρακολουθούσαν τη λειτουργία σε ένα καθολικό σχολείο στη Μινεάπολη, είπαν οι αρχές, σε ένα σοκαριστικό περιστατικό βίας κατά την έναρξη της σχολικής χρονιάς στις ΗΠΑ. Ο δράστης, ένας άνδρας περίπου 20 ετών, πυροβόλησε δεκάδες φορές μέσα από τα παράθυρα της εκκλησίας εναντίον μαθητών που κάθονταν μέσα στον ναό και κατόπιν αυτοκτόνησε, έγινε γνωστό από αξιωματούχους.

Τα παιδιά που έχασαν τη ζωή τους ήταν ηλικίας 8 και 10 ετών.

«Ήταν μια εσκεμμένη βίαιη ενέργεια εναντίον αθώων παιδιών και άλλων ανθρώπων που εκκλησιάζονταν. Η απόλυτη σκληρότητα και ανανδρία του να πυροβολεί κανείς εναντίον μιας εκκλησίας γεμάτης από παιδιά είναι απολύτως ακατανόητη», δήλωσε ο αρχηγός της αστυνομίας της Μινεάπολη Μπράιαν Ο΄ Χάρα σε δημοσιογράφους.

Η επίθεση σημειώθηκε δύο ημέρες αφότου ξεκίνησε η σχολική χρονιά στο Καθολικό Σχολείο Ευαγγελισμού της Θεοτόκου, ένα ιδιωτικό δημοτικό σχολείο με περίπου 395 μαθητές που συνδέεται με έναν καθολικό ναό σε μια αστική περιοχή στο νοτιοανατολικό τμήμα της μεγαλύτερης πόλης της Μινεσότα. Τοπικά τηλεοπτικά δίκτυα πρόβαλαν πλάνα με γονείς να σκύβουν κάτω από την κίτρινη ταινία της αστυνομίας και να οδηγούν μαθητές εκτός του σχολείου.

Τουλάχιστον δύο από τις πόρτες της εκκλησίας είχαν μπλοκαριστεί από έξω με τη χρήση σανιδών, περιέγραψε ο Ο΄ Χάρα. Αξιωματικοί είπαν επίσης ότι ο δράστης ήταν οπλισμένος με ένα τουφέκι, ένα περίστροφο και ένα πιστόλι και δεν είχε βαρύ ποινικό μητρώο. Προς το παρόν δεν έχουν δώσει στη δημοσιότητα το όνομά του και επισημαίνουν πως προσπαθούν να κατανοήσουν τα κίνητρά του. Ανέφεραν επίσης πως βρήκαν ένα καπνογόνο στο σημείο και διεξάγουν έρευνες σε ένα όχημα στον χώρο στάθμευσης.

Οι δυνάμεις επιβολής του νόμου έχουν βάλει στο μικροσκόπιό τους βίντεο που αναρτήθηκαν στο διαδίκτυο για να καθορίσουν εάν τα είχε μεταφορτώσει ο ένοπλος, σύμφωνα με δύο πηγές που μίλησαν υπό καθεστώς ανωνυμίας.

Νοσοκομεία της περιοχής έκαναν γνωστό πως παρέχουν ιατρική περίθαλψη σε 15 παιδιά και δύο ενήλικες, πολλοί εκ των οποίων φέρουν τραύματα από σφαίρες.

Οι ένοπλες επιθέσεις σε σχολεία σημειώνονται τακτικά στις ΗΠΑ, πυροδοτώντας τον δημόσιο διάλογο για τους νόμους περί οπλοφορίας και σχολικής ασφάλειας. Μέχρι στιγμής φέτος, έχουν καταγραφεί περισσότερα από 140 τέτοια περιστατικά, σύμφωνα με τη βάση δεδομένων K-12 School Shooting Database.

«Να μην πούμε για σκέψεις και προσευχές αυτήν τη στιγμή. Αυτά τα παιδιά στην κυριολεξία προσεύχονταν. Ήταν η πρώτη εβδομάδα του σχολείου. Βρίσκονταν σε έναν ναό», δήλωσε ο δήμαρχος της Μινεάπολης Τζέικομπ Φρέι κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου, εμφανώς αγανακτισμένος.

Είχαν σημειωθεί άλλα τρία περιστατικά με πυροβολισμούς στην πόλη των μεσοδυτικών ΗΠΑ από το απόγευμα της Τρίτης, ένα μεταξύ αυτών σε ένα Λύκειο Ιησουιτών, όπου συνολικά τρεις άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και επτά τραυματίστηκαν, σύμφωνα με την αστυνομία.

Η σημερινή επίθεση δεν φαίνεται να σχετίζεται με τις άλλες, επισήμανε ο Ο΄ Χάρα.

