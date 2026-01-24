Μινεάπολη: Σάλος μετά τον θάνατο πολίτη απο πυρά πρακτόρων της ICE - O Τραμπ κατηγορεί τη Μινεσότα για «υποκίνηση εξέγερσης» - Real.gr

Νεκρός είναι ο άνδρας που πυροβόλησαν οι ομοσπονδιακοί πράκτορες στη Μινεάπολη σήμερα, σύμφωνα με τοπικούς και ομοσπονδιακούς αξιωματούχους.

Αυτό ήταν το δεύτερο θανατηφόρο συμβάν στο οποίο ενεπλάκησαν ομοσπονδιακοί πράκτορες στην πόλη αυτήν τις τελευταίες δύο εβδομάδες, όπου είναι σε εξέλιξη μια επιχείρηση για τη σύλληψη παράτυπων μεταναστών.

Another angle of federal agents killing a Minnesota legal observer, which appears to come from the direction of the woman in pink filming from the sidewalk. Obtained by Drop Site News pic.twitter.com/IT56ftPkYP — Drop Site (@DropSiteNews) January 24, 2026

Σύμφωνα με το υπουργείο Εσωτερικής Ασφάλειας, ο άνδρας, τον οποίο δεν κατονόμασε, ήταν οπλισμένος και είχε στην κατοχή του δύο γεμιστήρες. Το υπουργείο υποστήριξε ότι το θύμα πλησίασε τους συνοριοφύλακες ενώ εκτελούσαν μια επιχείρηση εναντίον ενός «παράνομου αλλοδαπού» και οι πράκτορες πυροβόλησαν «αμυνόμενοι». Ο άνδρας σκοτώθηκε επί τόπου και στη συνέχεια ελήφθησαν «μέτρα ελέγχου του πλήθους» αφού περίπου 200 «ταραξίες» άρχισαν να παρεμποδίζουν και να επιτίθενται στις υπηρεσίες επιβολής του νόμου.

Σύμφωνα με αμερικανικά μέσα ενημέρωσης, οι πράκτορες εκτόξευαν χημικά, μεταξύ των οποίων και δακρυγόνα, καθώς διαδηλωτές άρχισαν να συρρέουν στην περιοχή.

Η αστυνομία της Μινεάπολης πάντως ανέφερε ότι το θύμα είναι ένας 37χρονος κάτοικος της πόλης, πιθανότατα Αμερικανός πολίτης, ο οποίος διέθετε νόμιμη άδεια οπλοφορίας.

Ο αρχηγός της αστυνομίας Μπράιαν Ο’Χάρα προέτρεψε τους πολίτες να παραμείνουν ψύχραιμοι, δηλώνοντας ότι «αυτή τη στιγμή υπάρχει μια παράνομη συγκέντρωση» στο σημείο του συμβάντος. «Ζητάμε από τον κόσμο να αποφεύγει και να φύγει από την περιοχή», πρόσθεσε. «Αναγνωρίζουμε ότι υπάρχει πολύς θυμός και πολλά ερωτηματικά για το τι συνέβη, αλλά ο κόσμος πρέπει να παραμείνει ψύχραιμος», τόνισε.

Όπως είπε, επικοινώνησε με το υπουργείο Εσωτερικής Ασφάλειας, το οποίο όμως δεν του παρείχε πληροφορίες για το συμβάν. Επικοινώνησε επίσης με την Εθνοφρουρά, η οποία είναι «σε επιφυλακή».

«Απ’ ό,τι αντιλαμβανόμαστε, πολλοί πράκτορες ενεπλάκησαν στους πυροβολισμούς», σημείωσε.

Ένα βίντεο που αναρτήθηκε σε ιστοτόπους κοινωνικής δικτύωσης, και η αυθεντικότητα του οποίου επιβεβαιώθηκε από τις αρχές, δείχνει πολλούς πράκτορες με αλεξίσφαιρα γιλέκα, με την ένδειξη «Αστυνομία» να προσπαθούν να καθηλώσουν το έδαφος έναν άνθρωπο και στη συνέχει να τον χτυπούν πολλές φορές. Ακούγεται ένας πυροβολισμός, οι πράκτορες απομακρύνονται από τον άνδρα που είναι πεσμένος στον δρόμο και τον πυροβολούν πολλές φορές.

Ο δήμαρχος της Μινεάπολης Τζέικομπ Φρέι, σε συνέντευξη Τύπου που παραχώρησε είπε ότι «μόλις είδε ένα βίντεο όπου έξι μασκοφόροι πράκτορες ξυλοκοπούν έναν δημότη μας και τον πυροβολούν μέχρι θανάτου. Πόσοι ακόμη κάτοικοι, πόσοι ακόμη Αμερικανοί πρέπει να πεθάνουν ή να τραυματιστούν σοβαρά για να τερματιστεί αυτή η επιχείρηση;» διερωτήθηκε

Η Τίνα Σμιθ, μια Δημοκρατική γερουσιαστής από τη Μινεσότα χαρακτήρισε «καταστροφικό» αυτό το συμβάν.

Νωρίτερα, ο κυβερνήτης της Πολιτείας της Μινεσότα Τιμ Γουόλτς είπε ότι μίλησε με τον Λευκό Οίκο και ζήτησε να αποσυρθούν «τώρα» οι «χιλιάδες βίαιοι, ανεκπαίδευτοι πράκτορες» της υπηρεσίας Τελωνείων και Μετανάστευσης (ICE).

Τραμπ: H Δημοκρατική ηγεσία της Μινεσότας ότι “υποκινεί εξέγερση”

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ κατηγόρησε απόψε τον κυβερνήτη της Μινεσότας και τον δήμαρχο της Μινεάπολης –και οι δύο είναι Δημοκρατικοί– ότι «υποκινούν εξέγερση» στην Πολιτεία, αφού ζήτησαν να αποσυρθούν οι ομοσπονδιακοί πράκτορες, μετά τον δεύτερο θανάσιμο πυροβολισμό ενός Αμερικανού πολίτη κατά τη διάρκεια επιχείρησης της ICE.

«Ο δήμαρχος και ο κυβερνήτης υποκινούν την εξέγερση με την πομπώδη, επικίνδυνη και αλαζονική ρητορική τους», έγραψε στην πλατφόρμα Truth Social ο Τραμπ, δικαιολογώντας τις ενέργειες των πρακτόρων. Πρόσθεσε ότι «πρέπει να αφήσουν ήσυχη» την αστυνομία μετανάστευσης «να κάνει τη δουλειά της».

Σύμφωνα με το υπουργείο Εσωτερικής Ασφάλειας (DHS), ο άνδρας που σκοτώθηκε είχε στην κατοχή του ένα ημιαυτόματο πιστόλι και «αντιστάθηκε βίαια» προτού να τον πυροβολήσει ένας πράκτορας που «φοβήθηκε για τη ζωή του».

Το DHS ανάρτησε στην πλατφόρμα Χ τη φωτογραφία ενός πιστολιού που λέει ότι είναι εκείνο του θύματος και έγραψε: «Μοιάζει με κατάσταση όπου ένα άτομο ήθελε να προκαλέσει τις μέγιστες ζημιές και να σφαγιάσει τις δυνάμεις της τάξης».