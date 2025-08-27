Quantcast
Μινεάπολη: Το FBI διενεργεί έρευνα για «έγκλημα υποκινούμενο από μίσος εναντίον των Καθολικών» - Real.gr
23:50, 27/08/2025
epa12327237 Minneapolis Police Chief Brian O' Hara (L) and Mayor Jacob Frey address a news conference after police responded to a shooting at the Annunciation Catholic School in Minneapolis, Minnesota, USA, 27 August 2025. According to police, two children and the gunman died and several were injured in the shooting at a Catholic primary school. EPA/CRAIG LASSIG

Η ομοσπονδιακή αστυνομία των ΗΠΑ, το FBI, άρχισε σήμερα τη διενέργεια έρευνας για “έγκλημα υποκινούμενο από μίσος κατά των Καθολικών” μετά τους πυροβολισμούς σε εκκλησία στη Μινεάπολη, κατά τους οποίους δύο παιδιά έχασαν τη ζωή τους και άλλοι 14 άνθρωποι τραυματίστηκαν.

“Το FBI διερευνά (…) μια πράξη εγχώριας τρομοκρατίας και ένα έγκλημα υποκινούμενο από μίσος που είχε στόχο τους Καθολικούς”, έγραψε ο Κας Πατέλ, ο επικεφαλής της ομοσπονδιακής αστυνομίας, στην πλατφόρμα X, κατονομάζοντας τον δράστη ως “Ρόμπιν Γουέστμαν”, έναν άνδρα που κατά τη γέννησή του ονομάστηκε Ρόμπερτ Γουέστμαν”.

