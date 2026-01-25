Μινεσότα: Ποιος ήταν ο 37χρονος που έπεσε νεκρός από πυρά πράκτορα της ICE - Θύελλα αντιδράσεων και διαδηλώσεις στη Μινεάπολη - Real.gr

Μινεσότα: Θύελλα αντιδράσεων μετά τη δολοφονία του 37χρονου από πράκτορα της ICE

Την ώρα που 20.000 διαδηλωτές καλούσαν την αστυνομία «να πει το όνομα του νεκρού», οι γονείς του 37χρονου θύματος, ανακοίνωσαν πως πρόκειται για τον Άλεξ Τζέφρι Πρέτι , νοσοκόμο σε μονάδα εντατικής θεραπείας. Ο πράκτορας εσωτερικής ασφάλειας που τον πυροβόλησε είναι «βετεράνος οκταετούς υπηρεσίας στη συνοριακή περιπολία», δήλωσαν ομοσπονδιακοί αξιωματούχοι, την ώρα που νέα βίντεο πυροδοτούν εκρηκτική ατμόσφαιρα στη Μινεάπολη.

BREAKING – Slowed down and enlarged video has been released showing Alex Pretti struggling with federal agents before what appears to be a gun falling from his possession just after the first shot is fired. pic.twitter.com/SW2gypP01k — Right Angle News Network (@Rightanglenews) January 24, 2026



Έξι μασκοφόροι πράκτορες ξυλοκόπησαν τον αμερικανό πολίτη πριν τον πυροβολήσουν πολλές φορές και τον αφήσουν νεκρό στον δρόμο, σύμφωνα με τις καταγγελίες.

Alex Pretti, who is identified as the man fatally shot by a U.S. Border Patrol officer in Minneapolis on Saturday, was an intensive care nurse dedicated to treating veterans. Read more about him here: https://t.co/Yx1zBIWasz pic.twitter.com/9rxzPshdp7 — The Washington Post (@washingtonpost) January 24, 2026



Η υπουργός Εσωτερικής Ασφάλειας Κρίστι Νόεμ δήλωσε ότι οι πράκτορες πυροβόλησαν «αμυντικά» αφού ο Πρέτι «αντέδρασε βίαια».

Ο κυβερνήτης της Μινεσότα, Τιμ Γουόλζ, λέει ότι η περιγραφή των γεγονότων από τις ομοσπονδιακές αρχές είναι «ανοησίες» και «ψεύδη».

Εν τω μεταξύ, ο Ντόναλντ Τραμπ κατηγορεί τον δήμαρχο της Μινεάπολης και τον κυβερνήτη Γουόλζ, στελέχη των Δημοκρατικών ότι υποκινούν «εξέγερση».

Η Εθνοφρουρά της Μινεσότα έχει ενεργοποιηθεί καθώς κλιμακώνονται οι διαμαρτυρίες, για «τη δεύτερη εν ψυχρώ εκτέλεση», λιγότερο από τρεις εβδομάδες αφότου η Αμερικανίδα πολίτης Ρενέ Γκουντ πυροβολήθηκε και σκοτώθηκε από πράκτορα της Υπηρεσίας Ελέγχου Μετανάστευσης ICE.

Total chaos happening now in Minneapolis after an ICE agent shot an illegal with a gun. Pray for these agents🙏 pic.twitter.com/Azpbzjz2vb — My moms caregiver (@mymomcare) January 24, 2026



Οι ισχυρισμοί ότι ο 37χρονος έφερε ημιαυτόματο πιστόλι καταρρίπτονται από τα βίντεο, ωστόσο, σύμφωνα με δηλώσεις της υπουργού Εσωτερικής Ασφάλειας, ο άνδρας που πυροβολήθηκε είχε ποινικό μητρώο, συμπεριλαμβανομένης ενδοοικογενειακής βίας με πρόθεση πρόκλησης σωματικής βλάβης, διατάραξης της τάξης και οδήγησης χωρίς έγκυρη άδεια οδήγησης.

Σχετικά με τις διαμαρτυρίες το Υπουργείο Εσωτερικής Ασφάλειας προειδοποιεί ότι όσοι «παρακωλύουν και επιτίθενται» στους αστυνομικούς παραμένουν υπόλογοι γιατί παραβιάζουν την ομοσπονδιακή νομοθεσία».

Ο υπουργός Άμυνας των ΗΠΑ, Πιτ Χέγκσεθ, εκφράζει υποστήριξη στην ICE. «Δόξα τω Θεώ για τους πατριώτες της ICE. Σας στηρίζουμε 100%, σώζετε τη χώρα», έγραψε σε ανάρτηση προσθέτοντας: «Ντροπή στην ηγεσία της Μινεσότα και στους τρελούς του δρόμου».

Σφοδρές πολιτικές αντιδράσεις

Ο Ρεπουμπλικάνος πρόεδρος της Επιτροπής Εσωτερικής Ασφάλειας της Βουλής των Αντιπροσώπων ζητά δημόσια ακρόαση για την εμπλοκή της ICE, ενώπιον του Κογκρέσου.

Ο βουλευτής Άντριου Γκαρμπαρίνο, Ρεπουμπλικάνος από τη Νέα Υόρκη, ο οποίος προεδρεύει της επιτροπής που επιβλέπει το Υπουργείο Εσωτερικής Ασφάλειας, έστειλε επιστολή στο υπουργείο ζητώντας να εμφανιστούν τρεις κορυφαίοι αξιωματούχοι για ανάκριση ενώπιον της επιτροπής.

Οι Δημοκρατικοί θα μπλοκάρουν το νομοσχέδιο δαπανών εάν περιλαμβάνει χρηματοδότηση για την Εσωτερική Ασφάλεια, τόνισε ο επικεφαλής της αντιπολίτευσης στη Γερουσία, Τσακ Σούμερ, ενώ ενισχύεται ο κίνδυνος κυβερνητικής παράλυσης από τις 30 Ιανουαρίου, καθώς λήγει η κρατική χρηματοδότηση.

Ο ηγέτης των Δημοκρατικών στη Βουλή των Αντιπροσώπων, Χάκιμ Τζέφρις τόνισε ότι ο Τραμπ και το Υπουργείο Εσωτερικής Ασφάλειας είναι «εντελώς και ολοκληρωτικά εκτός ελέγχου».

Ο Αναπληρωτής Γενικός Εισαγγελέας Τοντ Μπλανς χαρακτήρισε τους πυροβολισμούς ως «τραγωδία που θα μπορούσε να αποφευχθεί» και «αποτέλεσμα της πλήρους αποτυχίας των αξιωματούχων της πόλης και της πολιτείας της Μινεσότα».

Ο αμερικανός αντιπρόεδρος Τζέι Ντι Βανς σε μια ανάρτηση στο X κατηγορεί τους τοπικούς αξιωματούχους στη Μινεσότα ότι αγνόησαν τα αιτήματα των πρακτόρων της ICE για συνεργασία..

When I visited Minnesota, what the ICE agents wanted more than anything was to work with local law enforcement so that situations on the ground didn’t get out of hand. The local leadership in Minnesota has so far refused to answer those requests. pic.twitter.com/XUGIhXxUv7 — JD Vance (@JDVance) January 24, 2026

Ωστόσο, οι τοπικές αρχές καταγγέλλουν ότι οι ομοσπονδιακοί αξιωματούχοι αρνήθηκαν να συνεργαστούν με τους τοπικούς αξιωματούχους στην έρευνα για τον θάνατο της Ρενέ Γκουντ στις 7 Ιανουαρίου.