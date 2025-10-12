Μήνυμα Νετανιάχου λίγο πριν από την απελευθέρωση των ομήρων: Η μάχη δεν έχει τελειώσει - Real.gr

Το Ισραήλ κατήγαγε "τεράστιες νίκες" σε δύο χρόνια πολέμου επί της Χαμάς στη Γάζα, ο οποίος έχει ξεπεράσει κατά πολύ τα σύνορά του, αλλά "η μάχη δεν έχει τελειώσει", δήλωσε ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου το βράδυ της Κυριακής.

“Μαζί, πετύχαμε τεράστιες νίκες, νίκες που εξέπληξαν όλο τον κόσμο. Και θέλω να σας το πω: παντού όπου πολεμήσαμε, κερδίσαμε τη νίκη, αλλά ταυτόχρονα, πρέπει να σας πω ότι η μάχη δεν έχει τελειώσει”, δήλωσε ο πρωθυπουργός σε ομιλία του προς το έθνος την παραμονή της αναμενόμενης επιστροφής των ομήρων που κρατούνται ακόμη στη Γάζα.

“Έχουμε ακόμα πολύ μεγάλες προκλήσεις ασφαλείας μπροστά μας. Μερικοί από τους εχθρούς μας προσπαθούν να ανακτήσουν τις δυνάμεις τους για να μας επιτεθούν ξανά, και όπως λέμε στη χώρα μας, θα το αντιμετωπίσουμε”, πρόσθεσε ο Νετανιάχου, χωρίς να δώσει περισσότερες διευκρινίσεις.

Η επιστροφή των ομήρων που κρατούνται στη Γάζα από τότε που έγινε η επίθεση της Χαμάς, στις 7 Οκτωβρίου 2023, θα σηματοδοτήσει ένα “ιστορικό γεγονός” που συνδυάζει “λύπη” και “χαρά”, δήλωσε ο Νετανιάχου.

Η επιστροφή, που αναμένεται τη Δευτέρα στο Ισραήλ, είναι “ένα ιστορικό γεγονός που συνδυάζει τη λύπη η οποία συνδέεται με την απελευθέρωση των δολοφόνων με τη χαρά της επιστροφής των ομήρων”, τόνισε ο Νετανιάχου ελπίζοντας ότι, παρά τις “πολλές διαφωνίες” μεταξύ των Ισραηλινών, στο τέλος “οι καρδιές θα ενωθούν” στη χώρα.

Βάσει της συμφωνίας εκεχειρίας μεταξύ του Ισραήλ και της Χαμάς, που επιτεύχθηκε υπό την αιγίδα των Ηνωμένων Πολιτειών, πρέπει να παραδοθούν στο Ισραήλ έως τις 9 το πρωί της Δευτέρας οι 48 όμηροι ή σοροί ομήρων που συνεχίζουν να κρατούνται στη Λωρίδα της Γάζας, μεταξύ των οποίων 20 είναι ζωντανοί, σε αντάλλαγμα για την απελευθέρωση σχεδόν 2.000 Παλαιστινίων που κρατούνται από το Ισραήλ.

Και ενώ η χώρα αναμένει την επιστροφή των ομήρων της 7ης Οκτωβρίου, ορισμένοι στο Ισραήλ, όπως ο πρώην υπουργός Εξωτερικών και Άμυνας Αβίγκντορ Λίμπερμαν, ηγέτης εθνικιστικού κόμματος, προειδοποιούν τους Ισραηλινούς ότι επίκειται ένας νέος πόλεμος μεταξύ του Ισραήλ και του Ιράν.

Το Σάββατο το βράδυ, ο Ιρανός υπουργός Εξωτερικών Αμπάς Αραγτσί δήλωσε ότι η χώρα του έλαβε μήνυμα από τη Ρωσία που ανέφερε ότι ο Νετανιάχου, σε συνομιλία με τον Ρώσο πρόεδρο Βλαντίμιρ Πούτιν φέρεται να “τόνισε ότι δεν είχε καμία πρόθεση να ξαναρχίσει τον πόλεμο με το Ιράν”.

Την παραμονή της επιστροφής των ομήρων, ο Νετανιάχου έκανε λόγο για “μια βραδιά συγκίνησης, μια βραδιά δακρύων και μια βραδιά χαράς, καθώς αύριο τα παιδιά θα επιστρέψουν στα σπίτια τους”.

“Η αυριανή μέρα σηματοδοτεί την αρχή ενός νέου δρόμου, ενός δρόμου οικοδόμησης, ενός δρόμου θεραπείας και ελπίζω ενός δρόμου όπου οι καρδιές θα ενωθούν”, πρόσθεσε ο Νετανιάχου, ενώ η χώρα παραμένει πολύ διχασμένη και αρκετές δημοσκοπήσεις τις τελευταίες ημέρες δείχνουν μια ισχυρή πλειοψηφία Ισραηλινών να είναι δυσαρεστημένη με τον τρόπο που η κυβέρνηση διαχειρίστηκε το θέμα του πολέμου.

