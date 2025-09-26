Μήνυμα Νετανιάχου στη Χαμάς: «Άν παραδοθείτε θα ζήσετε...» - Μαζικές αποχωρήσεις από την αίθουσα όταν ανέβηκε στο βήμα - Real.gr

Στην ομιλία του σήμερα στη Γενική Συνέλευση των Ηνωμένων Εθνών ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου δεσμεύτηκε να συνεχίσει τον πόλεμο του Ισραήλ εναντίον της Χαμάς στη Λωρίδα της Γάζας και είπε στους ομήρους που κρατούνται ακόμη εκεί ότι δεν έχουν ξεχαστεί.

Στο μήνυμά του προς τη Χαμάς, ο Νετανιάχου είπε: «’Αφήστε τα όπλα σας. Παραδοθείτε, ελευθερώστε τους ανθρώπους μας τώρα’ είναι το μήνυμα που στείλαμε μόλις σε όλα τα κινητά στην Γάζα. ‘Αν παραδοθείτε θα ζήσετε αν όχι θα σας κυνηγήσουμε μέχρι το τέλος’. Αν γίνουν αυτά ο πόλεμος στην Γάζα θα τελειώσει άμεσα».

Πιο συγκεκριμένα, μιλώντας στα εβραϊκά, ο Ισραηλινός ηγέτης είπε: «Δεν σας έχουμε ξεχάσει – ούτε στιγμή. Ο λαός του Ισραήλ είναι μαζί σας. Δεν θα ησυχάσουμε μέχρι να επιστρέψετε όλοι στα σπίτια σας», λέγοντας ότι εγκαταστάθηκαν μεγάφωνα στη Λωρίδα της Γάζας, ώστε οι όμηροι να μπορούν να ακούσουν την ομιλία του από το βήμα της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ.

Ο Νετανιάχου κατέγραψε τις νίκες του Ισραήλ εναντίον της Χαμάς και άλλων ένοπλων οργανώσεων που υποστηρίζονται από το Ιράν σε μια ομιλία όπου ο Ισραηλινός πρωθυπουργός υπενθύμισε στον κόσμο τις φρικαλεότητες που υπέστησαν Ισραηλινοί στις 7 Οκτωβρίου 2023, όταν η Χαμάς επιτέθηκε στο Ισραήλ, σκοτώνοντας περίπου 1.200 ανθρώπους και κρατώντας ομήρους, 48 από τους οποίους παραμένουν στη Γάζα, σύμφωνα με ισραηλινούς απολογισμούς.

«Μεγάλο μέρος του κόσμου δεν θυμάται πλέον την 7η Οκτωβρίου. Αλλά εμείς θυμόμαστε», είπε ο Νετανιάχου.

Η στρατιωτική απάντηση του Ισραήλ έχει σκοτώσει περισσότερους από 65.000 ανθρώπους στον παλαιστινιακό θύλακα, σύμφωνα με τις αρχές εκεί, έχει ισοπεδώσει μεγάλο μέρος της πολιορκούμενης παράκτιας περιοχής και ο ΟΗΕ και δεκάδες οργανώσεις μιλούν για λιμό.

Ο Ισραηλινός πρωθυπουργός απέρριψε τις κατηγορίες για «γενοκτονία» στη Γάζα, επιμένοντας ότι στέλνει τρόφιμα στον πληθυσμό της παλαιστινιακής περιοχής και κατηγορώντας πολλές χώρες ότι «ενέδωσαν» στη Χαμάς.

«Πάρτε για παράδειγμα τις ψευδείς κατηγορίες για γενοκτονία. Το Ισραήλ κατηγορείται ότι στοχοποιεί αμάχους, αλλά τίποτα δεν θα μπορούσε να απέχει περισσότερο από την αλήθεια», είπε, τονίζοντας ότι το Ισραήλ λαμβάνει μέτρα για να αποφύγει τις απώλειες μεταξύ αμάχων και να διασφαλίσει ότι δεν λιμοκτονεί τον πληθυσμό.

«Η Χαμάς χρησιμοποιεί τους αμάχους ως ανθρώπινες ασπίδες και ως στηρίγματα για τον αηδιαστικό προπαγανδιστικό της πόλεμο εναντίον του Ισραήλ, προπαγάνδα που ευρωπαϊκά μέσα ενημέρωσης καταπίνουν ολόκληρη», πρόσθεσε, καταγγέλλοντας επίσης το γεγονός ότι πολλές χώρες «ενέδωσαν» στη Χαμάς αναγνωρίζοντας Κράτος της Παλαιστίνης.

Υπενθυμίζεται πως όταν ο Ισραηλινός πρωθυπουργός ανέβηκε στο βήμα, δεκάδες αντιπρόσωποι χωρών αποχώρησαν από την αίθουσα καθώς ο Νετανιάχου ανέβηκε στο βήμα, ενώ παρευρισκόμενοι στα θεωρεία σηκώθηκαν όρθιοι για να τον χειροκροτήσουν.