Μήνυμα Αντ. Γκουτέρες για την Ημέρα της Αφρικής

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Στη συνέχεια αναγνωρίζει πως οι χώρες της Αφρικής έχουν επιδείξει αξιέπαινη ηγεσία μέσω μιας άμεσης και συντονισμένης ανταπόκρισης και εστιάζει στον ρόλο της Αφρικανικής Ένωσης. «Η Αφρικανική Ένωση έχει συγκροτήσει ειδική ομάδα για τη δημιουργία μίας στρατηγικής για όλη την ήπειρο και διόρισε ειδικούς απεσταλμένους για την κινητοποίηση της διεθνούς υποστήριξης. Το Συμβούλιο Ειρήνης και Ασφαλείας της ΑΕ έχει λάβει επίσης μέτρα για την αντιμετώπιση του αρνητικού αντίκτυπου του COVID-19 κατά την εφαρμογή κρίσιμων συμφωνιών ειρήνης και προσπαθειών συμφιλίωσης» σημειώνει χαρακτηριστικά και επισημαίνει επιπλέον ότι τα κέντρα Ελέγχου και Πρόληψης Νοσημάτων της Αφρικής δημιούργησαν ένα ταμείο αντίδρασης ενώ τα κράτη-μέλη της Αφρικής έλαβαν αποφασιστικά μέτρα για τον περιορισμό της εξάπλωσης του ιού και τον μετριασμό των κοινωνικοοικονομικών επιπτώσεων.

Παράλληλα, ο Αντόνιο Γκουτέρες χαιρετίζει την υποστήριξη της Αφρικής προς την έκκλησή του για παγκόσμια εκεχειρία ώστε να καταπολεμηθεί COVID-19 -μία επιτακτική ανάγκη που αντανακλά και το θέμα της Αφρικανικής Ένωσης για το 2020, όπως σημειώνει: «Σίγαση των όπλων: Δημιουργώντας ευνοϊκές συνθήκες για την ανάπτυξη της Αφρικής». Περαιτέρω επισημαίνει ότι ένοπλες δυνάμεις στο Καμερούν, στο Σουδάν και στο Νότιο Σουδάν ανταποκρίθηκαν στην έκκληση και κήρυξαν μονομερώς εκεχειρία και απευθύνει έκκληση και στις υπόλοιπες ένοπλες ομάδες και τις κυβερνήσεις της Αφρικής να πράξουν το ίδιο.

Εξίσου ο γενικός γραμματέας του ΟΗΕ χαιρετίζει τη στήριξη των χωρών της Αφρικής προς την έκκλησή του για ειρήνη στο σπίτι και για τον τερματισμό όλων των μορφών βίας, συμπεριλαμβανομένης της βίας κατά των κοριτσιών και γυναικών.

«Περίπου 20 αφρικανικές χώρες έχουν προγραμματίσει φέτος τη διεξαγωγή εκλογών φέτος, μερικές εκ των οποίων θα αναβληθούν λόγω της πανδημίας με πιθανές επιπτώσεις στη σταθερότητα και την ειρήνη» σημειώνει και παροτρύνει «τους πολιτικούς φορείς της Αφρικής να δραστηριοποιηθούν για τον χωρίς αποκλεισμούς και βιώσιμο πολιτικό διάλογο, ώστε να χαλαρώσουν οι εντάσεις γύρω από τις εκλογές και να ενισχυθούν οι δημοκρατικές πρακτικές».

Σε αυτό το πλαίσιο, ο κ. Γκουτέρες κάνει ειδική αναφορά στο σχέδιο που έχει εκδώσει ο ΟΗΕ και στο οποίο υπογραμμίζονται οι επιπτώσεις της πανδημίας στην Αφρική, απευθύνοντας έκκληση για ανακούφιση του χρέους και για δράση για τη διατήρηση των αλυσίδων διατροφής, την προστασία θέσεων εργασίας και τη στήριξη της ηπείρου ενάντια στην απώλεια εισοδήματος και στα έσοδα από εξαγωγές.

«Οι αφρικανικές χώρες, όπως όλοι, παντού, πρέπει επίσης να έχουν γρήγορη, ίση και οικονομικά προσιτή πρόσβαση σε οποιοδήποτε πιθανό εμβόλιο ή θεραπεία. Οι αφρικανικές κυβερνήσεις, όπως όλες οι κυβερνήσεις του κόσμου, μπορούν επίσης να χρησιμοποιήσουν αυτή την περίοδο για να δημιουργήσουν νέες πολιτικές που ενδυναμώνουν τα συστήματα υγείας, βελτιώνουν την κοινωνική προστασία και επιδιώκουν μία πορεία φιλική προς το περιβάλλον. Τα στοχευμένα μέτρα προς όσους εργάζονται στην άτυπη οικονομία, η συντριπτική πλειοψηφία των οποίων είναι γυναίκες, θα είναι ένα σημαντικό βήμα προς την ανάκαμψη καθώς θα αυξήσει τη συμμετοχή και ηγεσία των γυναικών. Η ένταξη και ηγεσία των νέων θα είναι επίσης κρίσιμη σε κάθε βήμα της διαδρομής» προτάσσει ειδικότερα ο γενικός γραμματέας του ΟΗΕ.

