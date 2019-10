Μήνυμα Σι Τζινπίνγκ για τα 70 χρόνια της ΛΔ Κίνας: Καμία δύναμη δεν μπορεί να ταρακουνήσει τα θεμέλια του έθνους

Η Κίνα εορτάζει σήμερα την 70ή επέτειο από την ίδρυση της Λαϊκής Δημοκρατίας και στο πλαίσιο των εκδηλώσεων έγινε η μεγαλύτερη στρατιωτική παρέλαση στην ιστορία της χώρας στην πρωτεύουσά της, το Πεκίνο.

ΠΗΓΗ: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Πρώτοι παρέλασαν οι κινέζοι κυανόκρανοι, με τα μπλε κράνη και τα φουλάρια του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών. Συνολικά συμμετείχαν 15.000 στρατιώτες και 580 άρματα μάχης, ενώ επιδείχθηκαν προηγμένα οπλικά συστήματα, όπως φορτηγά με διηπειρωτικούς βαλλιστικούς πυραύλους.

A formation of Chinese peacekeepers made their debut at a grand military parade Tuesday morning, marking the 70th founding anniversary of the People's Republic of China #PRC70Years#NewChina70Yearspic.twitter.com/KMs0dHxCWF — China Xinhua News (@XHNews) October 1, 2019

«Δεν υπάρχει καμία δύναμη που να μπορεί να ταρακουνήσει τα θεμέλια αυτού του σπουδαίου έθνους», τόνισε ο πρόεδρος Σι Τζινπίνγκ, για πολλούς είναι ο ισχυρότερος ηγέτης της Κίνας από την περίοδο του Μάο Τσετούνγκ, στην ομιλία του με την οποία άρχισαν οι εορτασμοί. «Η Κίνα αύριο θα ευημερεί περισσότερο», διαβεβαίωσε, διατρανώνοντας την πρόθεση της κινεζικής πολιτικής ηγεσίας να συνεχίσει στον δρόμο της ειρηνικής ανάπτυξης.

#BREAKING There is "no force that can stop the Chinese people and the Chinese nation forging ahead," President Xi says as celebrations begin for 70th anniversary of Communist Party rule pic.twitter.com/mHe0TI0zk2 — AFP news agency (@AFP) October 1, 2019

Οι κυανόκρανοι οι οποίοι τέθηκαν επικεφαλής της παρέλασης έχουν συμμετάσχει σε ειρηνευτικές επιχειρήσεις των Ηνωμένων Εθνών στη Λιβερία, στο Μαλί, στη Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό, στον Λίβανο, στο Σουδάν και στο Νότιο Σουδάν. Η Κίνα έχει αναπτύξει πάνω από 40.000 στελέχη του στρατιωτικού προσωπικού της σε 24 ειρηνευτικές αποστολές του ΟΗΕ, με 13 κινέζους κυανόκρανους να έχουν θυσιάσει τη ζωή τους στα μέτωπα ή σε επιχειρήσεις. Πάνω από 2.500 κινέζοι στρατιωτικοί συμμετέχουν το τρέχον διάστημα σε τέτοιου είδους διεθνείς αποστολές. Η Κίνα έχει μετατραπεί στη χώρα με τη μεγαλύτερη συμβολή στις ειρηνευτικές αποστολές του ΟΗΕ από τα πέντε κράτη-μόνιμα μέλη του Συμβουλίου Ασφαλείας.

China's National Day is a tale of two cities: Beijing is celebrating with a show of military might and a massive parade, while Hong Kong is bracing for big pro-democracy protests. @willripleycnn and @David_Culver report: https://t.co/oi3ulA4iAQpic.twitter.com/h1whQSIHtL — CNN International (@cnni) October 1, 2019

Η κυβέρνηση του Σι προσπαθεί να προβάλλει μια εικόνα σταθερότητας και σιγουριάς μπροστά στις ολοένα μεγεθυνόμενες προκλήσεις με τις οποίες έχει βρεθεί αντιμέτωπη, ανάμεσά τους τις αντικυβερνητικές διαδηλώσεις στο Χονγκ Κονγκ και την επιβράδυνση της κινεζικής οικονομίας, εν μέσω εμπορικού πολέμου με τις ΗΠΑ.

Ο Σι, ντυμένος με μολυβί κοστούμι Μάο και συνοδευόμενος από τους προκατόχους του Χου Τζιντάο και Τζιανγκ Ζεμίν, τόνισε ότι η κυβέρνησή του θα συνεχίσει την αμοιβαία επωφελή πολιτική του ανοίγματος στον κόσμο.

#NationalDayParade Chinese President and Chairman of Central Military Commission Xi Jinping reviews the country's military troops. pic.twitter.com/o5eSURZvLH — Global Times (@globaltimesnews) October 1, 2019

Ο Λαϊκός Απελευθερωτικός Στρατός, τόνισε ο πρόεδρος της Κίνας στην ομιλία του που αναμεταδόθηκε απευθείας από την κρατική τηλεόραση, καλείται να υπερασπιστεί με αποφασιστικότητα την εθνική κυριαρχία, την ασφάλεια και την ανάπτυξη της χώρας, καθώς και να συμβάλλει στην υπεράσπιση της διεθνούς ειρήνης.

«Καμία δύναμη δεν μπορεί να εμποδίσει τον κινεζικό λαό να προχωρήσει μπροστά», διατράνωσε ο Σι, που εκφράστηκε στην πύλη της επουράνιας ειρήνης, όπου ο Μάο ανακήρυξε την ίδρυση της ΛΔ της Κίνας την 1η Οκτωβρίου του 1949.

Ανάμεσα στις προτεραιότητες της κυβέρνησής του, είπε ο Σι, είναι η διατήρηση της διαρκούς ευημερίας και σταθερότητας στο Χονγκ Κονγκ και στο Μακάο, η ειρηνική ανάπτυξη των σχέσεων με την Ταϊβάν και η συνέχιση της προσπάθειας για την «πλήρη επανένωση της πατρίδας».

Το πρόγραμμα εκσυγχρονισμού των ένοπλων δυνάμεων της Κίνας που έθεσε σε εφαρμογή ο Σι προκαλεί έντονη νευρικότητα στην Ασία — και όχι μόνο.

Η Ταϊβάν καταδίκασε "τη δικτατορία" του Πεκίνου

Η κυβέρνηση της Ταϊβάν καταδίκασε σήμερα την «δικτατορία» της Κίνας ανήμερα της 70ης επετείου από την ίδρυση της Λαϊκής Δημοκρατίας, επισημαίνοντας ότι το Πεκίνο αποτελεί απειλή για την ειρήνη και προσπαθεί να βρει δικαιολογίες για τη στρατιωτική του επέκταση.

Οι δυνάμεις των ηττημένων εθνικιστών κατέφυγαν το 1949 στην Ταϊβάν αφού έχασαν στον εμφύλιο πόλεμο με τους κομμουνιστές. Τώρα η Κίνα διεκδικεί το έδαφος της Ταϊβάν και δεν έχει αποκηρύξει ποτέ το ενδεχόμενο χρήσης βίας προκειμένου να τη φέρει υπό τον έλεγχό της.

Ο Κινέζος πρόεδρος Σι Τζινπίνγκ, στην ομιλία του κατά την τεράστια στρατιωτική παρέλαση που πραγματοποιήθηκε στην Κίνα με την ευκαιρία των εορτασμών των 70 ετών κομμουνιστικής διακυβέρνησης, δήλωσε ότι η χώρα του θα προωθήσει την ειρηνική ανάπτυξη των σχέσεων της με την Ταϊβάν και «θα συνεχίσει να αγωνίζεται για την πλήρη επανένωση της μητέρας πατρίδας».

Το Συμβούλιο Ηπειρωτικών Υποθέσεων της Ταϊβάν, απαντώντας στις δηλώσεις αυτές του Σι, επεσήμανε ότι η χώρα δεν θα δεχθεί ποτέ το «μία χώρα, δύο συστήματα», το μοντέλο το οποίο ισχύει για το Χονγκ Κονγκ και το Μακάο.

«Το Κινεζικό Κομμουνιστικό Κόμμα επιμένει με τη δικτατορία του ενός κόμματος επί 70 χρόνια, έναν τρόπο διακυβέρνησης που παραβιάζει τις αξίες της δημοκρατίας, της ελευθερίας και των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, εγείρει κινδύνους και προκλήσεις για την ανάπτυξη της ηπειρωτικής Κίνας», τόνισε.

«Οι φωνές της (Κίνας) περί μάχης για την ενότητα, τη μεγάλη ανανέωση και την ένωση είναι απλώς μια δικαιολογία για στρατιωτική επέκταση, απειλούν σοβαρά την περιφερειακή ειρήνη και την παγκόσμια δημοκρατία και πολιτισμό», πρόσθεσε.

Αυξημένα μέτρα ασφαλείας στο Χονγκ Κονγκ

Στο μεταξύ στο Χονγκ Κονγκ μεγάλη είναι η κινητοποίηση της αστυνομίας προκειμένου να αποθαρρυνθούν οι διαδηλωτές να διαταράξουν τους σημερινούς εορτασμούς.

Ήδη από το πρωί οι αρχές έχουν εντείνει τους ελέγχους και τις έρευνες στους δρόμους και τις δημόσιες συγκοινωνίες. Περισσότεροι από 12 σταθμοί του μετρό παραμένουν κλειστοί.

Εξάλλου οι δυνάμεις της τάξης είναι αποφασισμένες να μην επιτρέψουν τη διεξαγωγή αντικυβερνητικών διαδηλώσεων, την ώρα που ακτιβιστές υπέρ της δημοκρατίας στο Χονγκ Κονγκ έχουν καλέσει σε μια «ημέρα θλίψης».

Οι διαδηλωτές, που βγαίνουν σχεδόν καθημερινά στους δρόμους από τον Ιούνιο, θέλουν να εκμεταλλευθούν τους σημερινούς εορτασμούς για να εκφράσουν ακόμη πιο έντονα την απέχθειά τους προς το κινεζικό καθεστώς, να καταγγείλουν τον περιορισμό των ελευθεριών και την παραβίαση της αρχής «Μία χώρα, δύο συστήματα».

Έχουν καλέσει τους κατοίκους του Χονγκ Κονγκ να βγουν στους δρόμους, αψηφώντας την απαγόρευση που έχει επιβληθεί σήμερα στις διαδηλώσεις.

Από την πλευρά της η επικεφαλής του Χονγκ Κονγκ Κάρι Λαμ βρίσκεται στο Πεκίνο για να παραστεί στους εορτασμούς.

Ο αναπληρωτής της Μάθιου Τσέουνγκ εκφώνησε ομιλία στην οποία έπλεξε το εγκώμιο στην ανάπτυξη της Κίνας τα τελευταία 70 χρόνια. Ωστόσο δήλωσε ότι οι αρχές αναγνωρίζουν ότι υπάρχει ανάγκη «για νέους στοχασμούς ώστε να προσπαθήσουν να αντιμετωπίσουν τα προβλήματα που έχουν βαθιά τη ρίζα τους» στο Χονγκ Κονγκ.