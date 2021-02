Μήνυμα της βασίλισσας Ελισάβετ στους Βρετανούς: Μην είστε εγωιστές, κάντε το εμβόλιο - ΒΙΝΤΕΟ

ΠΗΓΗ: ΑΠΕ-ΜΠΕ- Reuters - ΦΩΤΟ: Buckingham Palace

«Μόλις έχεις κάνεις το εμβόλιο, έχεις μια αίσθηση ότι, ξέρετε, είσαι προστατευμένος το οποίο νομίζω ότι είναι πολύ σημαντικό και εξ όσων αντελήφθην ήταν εντελώς ακίνδυνο», ανέφερε η βασίλισσα σε επικοινωνία της μέσω τηλεδιάσκεψης με υγειονομικούς αξιωματούχους που επιβλέπουν την ανοσοποίηση και στις τέσσερις περιοχές που απαρτίζουν το Ηνωμένο Βασίλειο.

«Ήταν πολύ γρήγορο και έχω δεχθεί πολλά γράμματα από ανθρώπους που εξεπλάγησαν από το πόσο εύκολο ήταν να κάνουν το εμβόλιο. Και η ένεση –δεν πόνεσε καθόλου», πρόσθεσε, παρομοιάζοντας τον ιό με μάστιγα.

Recalling her own vaccination, Queen Elizabeth II urges those hesitant to take the coronavirus vaccine “to think about other people rather than themselves.” https://t.co/KhPlzZUzPqpic.twitter.com/HUXgRBQe2n