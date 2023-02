Μήνυμα Ζελένσκι για την πρώτη επέτειο του πολέμου στην Ουκρανία: «Θα νικήσουμε τους πάντες»

«Πριν ένα χρόνο, την ημέρα αυτή, από το ίδιο μέρος, περίπου στις 7 το πρωί απευθύνθηκα σε εσάς με μια σύντομη ανακοίνωση που διήρκησε μόνο 67 δευτερόλεπτα», αναφέρει ο Ζελένσκι στο 15λεπτο βίντεο.

«… είμαστε δυνατοί. Είμαστε έτοιμοι για τα πάντα. Θα νικήσουμε τους πάντες. Έτσι ξεκίνησε στις 24 Φεβρουαρίου 2022. Η πιο μακρά ημέρα της ζωής μας. Η πιο δύσκολη ημέρα στη σύγχρονη Ιστορία. Ξυπνήσαμε νωρίς και δεν έχουμε κοιμηθεί έκτοτε», τονίζει.

On February 24, millions of us made a choice. Not a white flag, but the blue and yellow one. Not fleeing, but facing. Resisting & fighting.

It was a year of pain, sorrow, faith, and unity. And this year, we remained invincible. We know that 2023 will be the year of our victory! pic.twitter.com/oInWvssjOI