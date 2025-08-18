Μήνυματα Τραμπ και Ζελένσκι λίγο πριν την κρίσιμη συνάντηση: Η Ουκρανία δεν θα πάρει πίσω την Κριμαία διαμηνύει ο Τραμπ - Νέα ανάρτηση Ζελένσκι - Real.gr

Στις 20:00 (Ώρα Ελλάδος) η συνάντηση Τραμπ Ζελένσκι, με τον πρόεδρο των ΗΠΑ και τον Ουκρανό ομόλογό του να συνεχίζουν τις αναρτήσεις στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης στέλνοντας μηνύματα τόσο ο ένας στον άλλον όσο και στον Πούτιν.

Η Ρωσία δεν πρέπει να ανταμειφθεί για τον πόλεμο που εξαπέλυσε, δηλώνει ο πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι λίγο πριν από την συνάντησή του με τον Ντόναλντ Τραμπ και τους ευρωπαίους ηγέτες στην Ουάσινγκτον για την εξεύρεση λύσης στην σύρραξη.

Η Ρωσία διεξήγαγε κυνικές επιθέσεις κατά της Ουκρανίας, στις οποίες περιλαμβάνεται και επίθεση κατά πετρελαϊκής μονάδας του Αζερμπαϊτζάν, καταγγέλλει ο ουκρανός πρόεδρος.

«Αυτή ήταν μία κυνική και επιδεικτική επίθεση. Γνωρίζουν ότι μία συνάντηση πραγματοποιείται σήμερα στην Ουάσινγκτον που θα ασχοληθεί με τον τερματισμό του πολέμου», δηλώνει ο πρόεδρος Ζελένσκι.

«Ο Πούτιν θα διαπράξει επιδεικτικά φόνους για να διατηρήσει την πίεση επί της Ουκρανίας και της Ευρώπης, καθώς και για να εξευτελίσει τις διπλωματικές προσπάθειες», δηλώνει ο ουκρανός πρόεδρος μέσω του Facebook και του Χ προσθέτοντας ότι η Ρωσία δεν πρέπει να ανταμειφθεί για την διεξαγωγή αυτού του πολέμου.

ΑΠΕ-ΜΠΕ-AFP-Reuters