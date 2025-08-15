Μήνυματα Τραμπ-Πούτιν λίγο πριν από την κρίσιμη συνάντησή τους - Real.gr

Δηλώσεις μέσα από το Air Force One, έκανε ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ αποδίδοντας τον απαιτούμενο σεβασμό στον Βλαντίμιρ Πούτιν πριν από την συνάντηση τους στην Αλάσκα, αλλά δείχνοντας και την αποφασιστικότητά του να καταλήξει σε μια συμφωνία για την Ουρανία, που είναι και ο αντικειμενικός του στόχος.

Όπως είπε, ο Πούτιν είναι «έξυπνος», ότι «τα πάνε καλά», και ότι υπάρχει «μεγάλος σεβασμός και από τις δύο πλευρές». Εξέφρασε μάλιστα την πεποίθηση ότι «κάτι θα συμβεί». «Παρατήρησα ότι φέρνει πολλούς επιχειρηματίες από τη Ρωσία, και αυτό είναι καλό. Μου αρέσει αυτό, γιατί θέλουν να κάνουν επιχειρήσεις, αλλά δεν θα κάνουν επιχειρήσεις μέχρι να σταματήσει ο πόλεμος.»

✈️ President Donald J. Trump Departs Washington, D.C., for Alaska for a Historic Summit. pic.twitter.com/eUfCC9EmQF — The White House (@WhiteHouse) August 15, 2025

Ο Τραμπ επιβεβαίωσε ότι αν δεν καταλήξουν σε συμφωνία θα είναι «σοβαρές» συνέπειες για τη Ρωσία. Θα είναι «Οικονομικά σοβαρές. Θα είναι πολύ σοβαρές. Δεν το κάνω για την υγεία μου, εντάξει, δεν το χρειάζομαι. Θα ήθελα να εστιάσω στη χώρα μας, αλλά το κάνω για να σώσω πολλές ζωές. Ναι, πολύ σοβαρές.

Ο Τραμπ ρωτήθηκε επίσης για την πιθανότητα οι ΗΠΑ να παρέχουν εγγυήσεις ασφάλειας στην Ουκρανία. «Ίσως, μαζί με την Ευρώπη και άλλες χώρες. Όχι με τη μορφή του ΝΑΤΟ, γιατί αυτό δεν πρόκειται να συμβεί, ξέρετε, υπάρχουν ορισμένα πράγματα που δεν πρόκειται να συμβούν. Αλλά ναι, μαζί με την Ευρώπη, υπάρχει πιθανότητα…», είπε.

Και για να μην ξεχάσει τον παλιό του εαυτό, πρόσθεσε με αυταρέσκεια ότι «Αν δεν ήμουν πρόεδρος, θα είχε καταλάβει (σ.σ. Ο Πούτιν) όλη την Ουκρανία αυτή τη στιγμή».

Ερωτηθείς αν θα συζητήσει με τον Πούτιν εδαφικά ζητήματα, ο Τραμπ απάντησε: «Θα συζητηθούν, αλλά πρέπει να αφήσω την Ουκρανία να πάρει αυτή την απόφαση, και πιστεύω ότι θα πάρει τη σωστή απόφαση, αλλά δεν είμαι εδώ για να διαπραγματευτώ για την Ουκρανία. Είμαι εδώ για να τους φέρω στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων.

Και νομίζω ότι υπάρχουν δύο πλευρές. Κοιτάξτε, ο Βλαντιμίρ Πούτιν ήθελε να καταλάβει όλη την Ουκρανία. Αν δεν ήμουν πρόεδρος, θα είχε καταλάβει όλη την Ουκρανία αυτή τη στιγμή, αλλά δεν θα το κάνει».

Ο Τραμπ έκανε τις δηλώσεις αυτές μιλώντας σε δημοσιογράφους επί του αμερικανικού προεδρικού αεροσκάφους (Air Force One) στην πορεία του για την Αλάσκα όπου θα έχει σύνοδο κορυφής σε λίγες ώρες με τον Ρώσο πρόεδρο Βλαντίμιρ Πούτιν.

Ο Βλαντίμιρ Πούτιν αναμένεται να φτάσει αεροπορικώς σήμερα στο Άνκορατζ της Αλάσκας στις 11:00 τοπική ώρα (22:00 ώρα Ελλάδας) και ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ θα υποδεχτεί τον Ρώσο ομόλογό του κατά την αποβίβαση από το αεροπλάνο του, δήλωσε ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου Ντμίτρι Πεσκόφ στην ρωσική κρατική τηλεόραση.

Όπως ανέφεραν, οι λεπτομέρειες της υποδοχής ακόμα οριστικοποιούνται, ωστόσο αναμένεται να υπάρξει κόκκινο χαλί για την άφιξη του Ρώσου προέδρου.

Η συνάντηση κορυφής του προέδρου των ΗΠΑ με τον ομόλογό του της Ρωσίας θα γίνει στις 11:00 τοπική ώρα (22:00 ώρα Ελλάδος) στην αεροπορική βάση που βρίσκεται κοντά στο Άνκορατζ.

Θα περιλαμβάνει κατ’ ιδίαν συνομιλίες μεταξύ των Τραμπ, Πούτιν και των διερμηνέων τους, μια συνάντηση παρουσία των δύο αντιπροσωπειών, ενώ θα ακολουθήσει και κοινή συνέντευξη Τύπου. Παραμένει ασαφές πόσο θα διαρκέσει η ιδιωτική συνάντηση των δύο ηγετών.

Ο Αμερικανός πρόεδρος σε ανάρτησή του στο truthsocial έστειλε ένα λακωνικό μήνυμα, δύο λέξεων, με κεφαλαία γράμματα και… πολλά θαυμαστικά: «HIGH STAKES!!!». Υψηλό διακύβευμα.

Είναι σαφές ότι ο Τραμπ θεωρεί τη συνάντησή του με τον Πούτιν ιδιαίτερα κρίσιμη. Παράλληλα, φαίνεται πως απολαμβάνει τη σημασία της στιγμής και την προσοχή των μέσων ενημέρωσης – κάτι που υποδηλώνει και η αμφίσημη ανάρτησή του.

Ο Βλαντίμιρ Πούτιν ξεκίνησε το ταξίδι του προς τις Ηνωμένες Πολιτείες ενόψει της κρίσιμης συνόδου κορυφής με τον Ντόναλντ Τραμπ που θα πραγματοποιηθεί σήμερα.

Πριν αναχωρήσει για την αμερικανική επικράτεια, ο Ρώσος πρόεδρος έκανε μια στάση στο Μαγκαντάν, ρωσικό λιμάνι στην Οχοτσκική θάλασσα (ΒΔ Ειρηνικός) που απέχει περίπου 5.900 χιλιόμετρα από τη Μόσχα. Εκεί, σύμφωνα με το πρακτορείο Tass, πρόκειται να επισκεφθεί τις επόμενες ώρες ένα εργοστάσιο επεξεργασίας ιχθυέλαιου, το κοινωνικό και πολιτιστικό κέντρο Mayak και ένα μνημείο που τιμά ηρωικούς Ρώσους πιλότους. Eπιπλέον θα συναντηθεί και με τον περιφερειάρχη Σεργκέι Νόσοφ.

✈️ New trend — the Magadan route! Putin made a stop in Magadan on his way to Trump Propagandists claim that on his way to Alaska, the dictator will visit a local enterprise, go to a park, and a sports complex. Videos are circulating on social media — allegedly showing Putin’s… pic.twitter.com/KaraPlmrZs — NEXTA (@nexta_tv) August 15, 2025



Στο διαδίκτυο υπάρχουν πολλά βίντεο που κατέγραψαν πολίτες από την εντυπωσιακή αυτοκινητοπομπή θωρακισμένων οχημάτων, με συνοδευτικά περιπολικά και ασθενοφόρο, καθώς διέσχιζε τους κλειστούς δρόμους της ρωσικής Άπω Ανατολής με κατεύθυνση την ακτή του Ειρηνικού. Τα δρακόντεια μέτρα ασφαλείας αντικατοπτρίζουν τη βαρύτητα της επικείμενης συνάντησης με τον Αμερικανό πρόεδρο.