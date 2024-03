Μήνυση από την κυβέρνηση Μπάιντεν στην Apple για μονοπωλιακές πρακτικές - «Βουτιά» για τη μετοχή της

-παράνομο μονοπώλιο στην αγορά έξυπνων κινητών, περιορίζοντας σε αντιπάλους της να έχουν πρόσβαση σε χαρακτηριστικά υλικού και λογισμικού του iPhone της

-περιορισμό τη δυνατότητας των χρηστών να αλλάξουν συσκευή

Σύμφωνα με το Reuters, αγωγή υποστηρίζει επιπλέον ότι η εταιρεία χρησιμοποιεί την εμβληματική θέση της στην αγορά για να μην προχωρήσει στην ανάπτυξη καινοτόμων εφαρμογών και υπηρεσιών μηνυμάτων, καθιστώντας λιγότερο ελκυστικές για τους καταναλωτές ανταγωνιστικές συσκευές.

Ακόμη, κατηγορείται ότι έχει αποκλείσει ανταγωνιστικές εφαρμογές πληρωμών από τα κινητά της καιέχει εμποδίσει την εξέλιξη εφαρμογών για game streaming.

Η εν λόγω αγωγή, η οποία φέρεται να κατατέθηκε σε ομοσπονδιακό δικαστήριο, κλιμακώνει τους αντιμονοπωλιακούς αγώνες της κυβέρνησης του Τζο Μπάιντεν εναντίον των περισσότερων από τους μεγαλύτερους τεχνολογικούς κολοσσούς των ΗΠΑ.

«Οι καταναλωτές δεν θα έπρεπε να πληρώνουν υψηλότερες τιμές επειδή οι εταιρείες παραβιάζουν τους αντιμονοπωλιακούς αγώνες» ανέφερε σχετικά ο υπουργός Δικαιοσύνης Μέρικ Γκάρλαντ. «Αν δεν αλλάξει, η Apple απλά θα συνεχίσει να ενισχύει το μονοπώλιο της στα έξυπνα κινητά» είπε ακόμη.

