Μισέλ για τη συμφωνία: «We did it!» - Ιστορική στιγμή για την Ευρώπη - BINTEO

Αφού ευχαριστήσε όλους τους ηγέτες και την Πρόεδρο της Κομισιόν, όπως και τις ομάδες τους για τη σκληρή δουλειά τους, τόνισε ότι "δείξαμε συλλογική ευθύνη και αλληλεγγύη και δείξαμε επίσης την πίστη μας στο κοινό μας μέλλον. Αυτή η συμφωνία στέλνει ένα συγκεκριμένο μήνυμα ότι η Ευρώπη είναι μια δύναμη δράσης", σημείωσε.

"Διαπραγματευτήκαμε για χρήματα. Αλλά, φυσικά, πρόκειται για κάτι πολύ περισσότερο από απλώς χρήματα. Αφορά τους εργαζόμενους και τις οικογένειες, τις δουλειές τους, την υγεία τους και την ευημερία τους. Πιστεύω ότι αυτή η συμφωνία θα θεωρηθεί καθοριστική στιγμή στο ταξίδι της Ευρώπης. Στην πραγματικότητα, είναι η πρώτη φορά στην ευρωπαϊκή ιστορία που ο προϋπολογισμός μας θα συνδέεται σαφώς με τους στόχους μας για το κλίμα. Η πρώτη φορά, που ο σεβασμός του κράτους δικαίου είναι καθοριστικό κριτήριο για τις δαπάνες του προϋπολογισμού. Και πρώτη φορά που ενισχύουμε από κοινού τις οικονομίες μας ενάντια σε μια κρίση", κατέγραψε.

"Αποφασίσαμε να στηρίξουμε έναν προϋπολογισμό για τα επόμενα επτά χρόνια στο ποσό των 1074 δισεκατομμυρίων ευρώ. Αποφασίσαμε να κινητοποιήσουμε 750 δισεκατομμύρια ευρώ για τη στήριξη μιας ικανότητας οικονομικής ανάκαμψης. Η Ευρώπη είναι ενωμένη, η Ευρώπη είναι εδώ", είπε.

"Έχουμε λάβει κατευθυντήριες γραμμές όσον αφορά τους ιδίους πόρους που αντιπροσωπεύουν την ώθηση για το μέλλον του ευρωπαϊκού έργου, προσδιορίζοντας τα θέματα για τα οποία πρόκειται να εργαστούμε με ακριβή χρονοδιαγράμματα", σημείωσε.

"Θεωρήσαμε ότι το κράτος δικαίου, η διακυβέρνηση, οι κοινές μας αξίες πρέπει να είναι εκεί και όπως μπορείτε να δείτε, αποδείξαμε ότι η μαγεία του ευρωπαϊκού έργου λειτουργεί, γιατί όταν πιστεύουμε ότι είναι αδύνατο, υπάρχει ανθεκτικότητα χάρη στον σεβασμό, χάρη στη συνεργασία, επίσης χάρη στη βούληση να συνεργαστούμε , για να ξεπεράσουμε τις δυσκολίες μαζί, χάρη στον αμοιβαίο σεβασμό, υπάρχει αυτή η ικανότητα να αντιμετωπίζουμε ενωμένοι, ενωμένοι", δήλωσε ο Πρόεδρος Μισέλ.

"Αυτή είναι η μαγεία του ευρωπαϊκού έργου. Πέρα από τις διαφορές, πέρα ??από τις ευαισθησίες, πέρα ??από τις απόψεις, έχουμε δείξει. Το μήνυμα που στέλνουμε είναι ότι αυτή η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι μια ένωση αξιών η οποία συγκεντρώνει 450 εκατομμύρια πολίτες, έχει ικανότητα, όταν το απαιτεί η στιγμή, να ανταποκρίνεται δυναμικά, με στιβαρότητα", τονίζει.

"Το σήμα που στέλνουμε είναι ένα σήμα εμπιστοσύνης και νομίζω ότι είναι ένα ουσιαστικό σήμα σε μια εποχή που ο κόσμος και η Ευρώπη έχουν πληγεί από μια άνευ προηγουμένου κρίση. Πριν από λίγες ώρες, περισσότεροι από 600.000 θάνατοι κατεγράφησαν λόγω του COVID. Γνωρίζουμε ότι αυτή η κρίση επηρεάζει και θα επηρεάσει οικογένειες, γυναίκες και άνδρες. Γνωρίζουμε ότι η ευθύνη των πολιτικών ηγετών στο δημοκρατικό πλαίσιο που μας φέρνει κοντά είναι να είναι σε θέση να αποδείξει την ικανότητά μας να διασφαλίσουμε ότι θα παρέχουμε συγκεκριμένες και πραγματικές απαντήσεις. Και η απόφαση που λάβαμε δεν είναι μια εικονική απόφαση. Είναι μια συγκεκριμένη απόφαση που θα έχει και πρέπει να έχει θετικό αντίκτυπο για να διασφαλίσει ότι μπορούμε να κοιτάξουμε το μέλλον με την αποφασιστικότητα να ανταποκριθούμε σε αυτήν την πρόκληση", κατέληξε ο Σ.Μισέλ.

