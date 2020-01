Μισέλ: H ΕΕ θα συμβάλει στην επιτήρηση του εμπάργκο όπλων στη Λιβύη

Βρυξέλλες, του Θάνου Αθανασίου

"Θα ήθελα να ευχαριστήσω την καγκελάριο Μέρκελ και τους διοργανωτές του συνεδρίου για το ακούραστο έργο σας σε αυτή την κρίσιμη στιγμή της κρίσης στη Λιβύη", ανέφερε ο Σαρλ Μισέλ.

Σημείωσε δε ότι "είναι ενθαρρυντικό να βλέπουμε τους πιο σημαντικούς περιφερειακούς και διεθνείς εταίρους να συναντούνται για να υποστηρίξουν τις προσπάθειες των Ηνωμένων Εθνών για την εξεύρεση πολιτικής λύσης στην κρίση της Λιβύης".

Welcoming outcome of #BerlinConference which brought all regional and international actors together. #EU commits to play an important role in follow-up. Monitoring ceasefire in #Libya and respect of arms embargo is key. pic.twitter.com/KOCpqTFEhl