Μίσιγκαν: Πυροβολισμοί σε εκκλησία που τυλίχτηκε στις φλόγες - Αναφορές για θύματα, εξουδετερώθηκε ο δράστης - Real.gr

Συναγερμός σήμανε στο Γκραντ Μπλανκ στο Μίσιγκαν των ΗΠΑ, όπου ένοπλος άνοιξε πυρ και παρέμενε για ώρα εντός εκκλησίας των Μορμόνων στην πόλη.

Οι αστυνομικοί κατάφεραν να εξουδετερώσουν τον δράστη, ενώ, σύμφωνα με την αστυνομία, υπάρχουν πολλά θύματα. Προς το παρόν δεν υπάρχει κίνδυνος για τους πολίτες, ενώ η εκκλησία τυλίχτηκε στις φλόγες, σύμφωνα με τοπικά ΜΜΕ.

Οι πυροβολισμοί σημειώθηκαν στις 6 μ.μ. (ώρα Ελλάδος) στην εκκλησία της οδού McCandlish.

Σύμφωνα με το FOX2 Detroit, υπάρχουν έξι έως οκτώ θύματα, με την κατάστασή τους να παραμένει άγνωστη.

Σε βίντεο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης καταγράφεται μεγάλη κινητοποίηση των αρχών καθώς και έντονοι καπνοί από την πυρκαγιά στην εκκλησία.

BREAKING: Video shows church on fire as officials respond to active shooter with multiple victims at The Church of Jesus Christ of Latter-day Saints in Grand Blanc, Michigan. pic.twitter.com/pQDd0UZPEu — AZ Intel (@AZ_Intel_) September 28, 2025

Η οροφή της εκκλησίας κινδυνεύει να καταρρεύσει λόγω της φωτιάς, με τις πυροσβεστικές δυνάμεις να δίνουν μάχη για την κατάσβεση.

Οι τοπικές αστυνομικές αρχές επιβεβαίωσαν ότι ο ένοπλος δράστης είναι νεκρός και πως δεν υπάρχει πλέον απειλή για το κοινό. «Αυτό που συνέβη είναι τραγικό. Προσευχηθείτε για την ασφάλεια όλων των ανθρώπων που βρίσκονταν στην εκκλησία», ανέφερε δημοσιογράφος από το σημείο μέσω ανάρτησης στην πλατφόρμα X (πρώην Twitter).

Οι Αρχές δεν έχουν ακόμη ανακοινώσει τον ακριβή αριθμό των θυμάτων, ενώ δεν έχουν δοθεί λεπτομέρειες για την ταυτότητα του δράστη ή το κίνητρό του.