Μίσιγκαν: Αρκετοί τραυματίες από πυροβολισμούς σε υδάτινο πάρκο ψυχαγωγίας

Άνδρας βγήκε από αυτοκίνητο μπροστά στο πάρκο Brooklands Plaza Splash Pad, στο Ρότσεστερ Χιλς, στο Μίσιγκαν, και πυροβόλησε περίπου τριάντα φορές με ημιαυτόματο πιστόλι Glock διαμετρήματος 9 χιλιοστών, αλλάζοντας γεμιστήρες επανειλημμένα, εξήγησε ο σερίφης της κομητείας Όκλαντ, ο Μάικλ Μπουσάρντ, κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου.

Δεν είναι ακόμη γνωστό αν υπέκυψε κάποιο από τα θύματα, σύμφωνα με την αστυνομία, που αρχικά έκανε λόγο για πέντε τραυματίες.

Η κοινότητα Ρότσεστερ Χιλς απέχει περίπου πενήντα χιλιόμετρα από το Ντιτρόιτ προς βορρά. Η γειτονική κοινότητα Όξφορντ Τάουνσπιπ, επίσης υπαγόμενη στην κομητεία Όκλαντ, είχε μετατραπεί το 2021 σε θέατρο επίθεσης με όπλο μέσα σε σχολείο που διέπραξε μαθητής, 15 ετών τότε, σκοτώνοντας τέσσερις συμμαθητές του και τραυματίζοντας άλλους έξι και μέλος του διδακτικού προσωπικού.

«Είναι γροθιά στο στομάχι προφανώς για εμάς εδώ στην κομητεία Όκλαντ», είπε ο κ. Μπουσάρντ. «Έχουμε βιώσει πολλές τραγωδίες (...) Ακόμα δεν έχουμε χωνέψει καλά-καλά τι έγινε στην Όξφορντ», πρόσθεσε ο σερίφης.

A shooter opened fire at a waterpark in the US state of Michigan on Saturday, wounding nine or more people including at least one child, police said. #Michigan#shooting#gunviolencehttps://t.co/AnxmfqI4vR