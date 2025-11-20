Miss Universe: H Μις Τζαμάικα έπεσε από τη σκηνή, την πήραν με φορείο - ΒΙΝΤΕΟ - Real.gr

Απρόσμενη εξέλιξη είχε ο προκριματικός γύρος του διαγωνισμού ομορφιάς Miss Universe την Τετάρτη στην Ταϊλάνδη, καθώς η Μις Τζαμάικα Γκαμπριέλ Χένρι έπεσε από τη σκηνή.

Στο βίντεο που κυκλοφόρησε στα social media φαίνεται η Χένρι να περπατάει προς την άκρη της σκηνής όταν ξαφνικά πέφτει στο κενό. Στη συνέχεια έχει καταγραφεί η στιγμή της μεταφοράς της με φορείο σε νοσοκομείο για να αξιολογηθεί η κατάστασή της.

🇯🇲👑 | Durante la competencia preliminar del Miss Universo 2025, la representante de Jamaica, Gabrielle Henry, sufrió una caída aparatosa en plena pasarela: tuvo que ser retirada en camilla para recibir atención médica. pic.twitter.com/8yAXi4VxAi — Alerta Mundial (@AlertaMundoNews) November 19, 2025

Σε ανάρτηση στο Instagram , ο επικεφαλής του διαγωνισμού Miss Universe ανέφερε ότι η Μις Τζαμάικα δεν υπέστη κάποιον σοβαρό τραυματισμό.

«Θα ήθελα να ενημερώσω την οικογένεια του διαγωνισμού Miss Universe, που ανησυχεί για την υγεία της Μις Τζαμάικα, ότι στις 12:00 π.μ. ώρα Μπανγκόκ, μόλις έφυγα από το νοσοκομείο όπου νοσηλεύεται. Ήμουν εκεί μαζί με την οικογένειά της και την ίδια, και ευτυχώς δεν έχει σπασμένα κόκαλα και βρίσκεται υπό καλή φροντίδα» έγραψε στην ανάρτησή του.

Σε ανακοίνωσή της η οργάνωση Miss Universe Jamaica ανέφερε ότι «η Γκαμπριέλ Χένρι έπεσε από την κεντρική σκηνή κατά τη διάρκεια του γύρου με τις βραδινές τουαλέτες του προκαταρκτικού διαγωνισμού πριν από τον τελικό του Miss Universe που θα πραγματοποιηθεί αυτό το Σαββατοκύριακο στην Ταϊλάνδη. Μεταφέρθηκε νοσοκομείο Paolo Rangsit στην Ταϊλάνδη, όπου γιατροί την περιθάλπουν και έχουν ενημερώσει ότι δεν έχει υποστεί τραυματισμούς που να απειλούν τη ζωή της. Ωστόσο, συνεχίζουν να της κάνουν εξετάσεις για να διασφαλίσουν την πλήρη ανάρρωσή της».