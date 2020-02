ΜΜΕ ΗΠΑ: Επικράτηση Σάντερς για τους Δημοκρατικούς στο Νιου Χάμσιρ - Το μήνυμά του για τον «πιο επικίνδυνο πρόεδρο στην ιστορία της χώρας»

Ο Μπέρνι Σάντερς επικράτησε στην εσωκομματική ψηφοφορία που διεξήχθη χθες Τρίτη στην πολιτεία Νιου Χάμσιρ για την ανάδειξη του υποψηφίου του Δημοκρατικού Κόμματος στις προεδρικές εκλογές της 3ης Νοεμβρίου στις ΗΠΑ, με τους κεντρώους Πιτ Μπούτιτζετζ και Έιμι Κλόμπουτσαρ να καταλαμβάνουν αντίστοιχα τη δεύτερη και την τρίτη θέση, μετέδωσαν τα μεγάλα αμερικανικά τηλεοπτικά δίκτυα.

ΠΗΓΗ: ΑΠΕ-ΜΠΕ-dpa-Reuters-AFP

Ο γερουσιαστής του Βερμόντ, επικεφαλής της πιο προοδευτικής πτέρυγας των Δημοκρατικών, χαιρέτισε τη «σπουδαία» νίκη του στη δεύτερη πολιτεία όπου διεξήχθη η εσωκομματική διαδικασία «την αρχή του τέλους για τον Ντόναλντ Τραμπ» απευθυνόμενος στους υποστηρικτές του, που φώναζαν ρυθμικά «ο Μπέρνι κερδίζει τον Τραμπ», κρίνοντας προφανώς ότι η ρητορική του Σάντερς για ριζοσπαστική αλλαγή στις ΗΠΑ ενδέχεται να έχει περισσότερες πιθανότητες να οδηγήσει στην επικράτηση της αντιπολίτευσης τον Νοέμβριο.

«Ανεξαρτήτως του ποιος θα νικήσει» στην εσωκομματική διαδικασία των Δημοκρατικών, που «φυσικά ελπίζουμε ότι θα νικήσουμε εμείς, θα ενωθούμε για να κερδίσουμε τον πιο επικίνδυνο πρόεδρο στη σύγχρονη ιστορία αυτής της χώρας», πρόσθεσε ο Σάντερς. Τόσο ο γερουσιαστής όσο και οι αντίπαλοί του στην κούρσα των Δημοκρατικών φροντίζουν τις τελευταίες ημέρες να προβάλλουν το μήνυμα της κομματικής ενότητας και συσπείρωσης.

Bernie Sanders declares victory in the New Hampshire primary: "Our campaign is not just about beating Trump, it is about transforming this country." https://t.co/eVbDPuI7K3pic.twitter.com/aAyvY3z0Rx

— ABC News (@ABC) February 12, 2020

Ωστόσο η νίκη του Σάντερς, που χαρακτηρίστηκε οριακή, μάλλον καταγράφει μια παράταξη διχασμένη ανάμεσα στην προοδευτική πτέρυγα, που εκπροσωπούν ο 78χρονος γερουσιαστής του Βερμόντ και η γερουσιάστρια Ελίζαμπεθ Γουόρεν, και τους κεντρώους, που εκπροσωπούν ο Μπούτιτζετζ, η Κλόμπουτσαρ, ο μεγάλος χαμένος στο Νιου Χάμσιρ — ήρθε πέμπτος — πρώην αντιπρόεδρος Τζο Μπάιντεν αλλά και ο άλλοτε δήμαρχος Νέας Υόρκης Μάικλ Μπλούμπεργκ.

Θεωρείται ότι έχουν απομείνει πέντε ή έξι διεκδικητές του χρίσματος των Δημοκρατικών που έχουν πραγματικές πιθανότητες να το εξασφαλίσουν.

Ο 77χρονος πρώην αντιπρόεδρος Τζο Μπάιντεν, ως πρότινος φαβορί κατά τις δημοσκοπήσεις, αναχώρησε για να συνεχίσει την εκστρατεία του στη Νότια Καρολίνα, πολιτεία όπου μεγάλο μέρος του πληθυσμού είναι Αφροαμερικανοί κι ευελπιστεί να κάνει ρελάνς, εξασφαλίζοντας υψηλό ποσοστό στην εσωκομματική διαδικασία που θα διεξαχθεί εκεί την 29η Φεβρουαρίου και να ενισχυθεί στη «Σούπερ Τρίτη», τον Μάρτιο. «Δεν τελείωσε, φίλοι. Μόλις άρχισε», διαβεβαίωσε αφού έφθασε στη Νότια Καρολίνα.