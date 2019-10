Mνούτσιν: Αν η Τουρκία δεν κηρύξει εκεχειρία, θα υποστεί επιπλέον κυρώσεις από τις ΗΠΑ

Πρόσθεσε ότι ένας κατάλογος δυνητικών στόχων δόθηκε στον υπουργό Εξωτερικών Μάικ Πομπέο και στον αντιπρόεδρο Μάικ Πενς, που αναμένεται να συζητήσουν με τον τούρκο πρόεδρο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν στην Άγκυρα σήμερα.

«Διαβουλευόμαστε με το υπουργείο Εξωτερικών και με την κοινότητα [των υπηρεσιών] πληροφοριών», είπε ο Μνούτσιν. Οι κυρώσεις ίσως έχουν βαριές «συνέπειες» αν κριθεί «αναγκαίο», πρόσθεσε.

Ως η χώρα που τυπώνει το κύριο «αποθεματικό νόμισμα του κόσμου», σημείωσε ο Στίβεν Μνούτσιν, «θα μπορούσαμε από αύριο να αναστείλουμε όλες τις συναλλαγές χρηματοπιστωτικών οργανισμών [που έχουν δοσοληψίες] με την Τουρκία».

Πάντως, ο αμερικανός υπουργός Οικονομικών χαρακτήρισε «περίπλοκη» την «κατάσταση» στη βόρεια Συρία, όπου αναμετρώνται «η Τουρκία, σύμμαχός μας στο NATO, και οι Κούρδοι, που πολέμησαν το ΙΚ μαζί μας».

Mnuchin told reporters. “If we had not issued the general license, we would have shut off all energy in Turkey. It’s harder to get more direct than that.” https://t.co/LMYHMUeTkO