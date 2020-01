Μνούτσιν κατά Τούνμπεργκ: Ποια είναι αυτή; Είναι οικονομολόγος;

ΠΗΓΗ: ΑΠΕ-ΜΠΕ-Reuters-AFP

Ερωτηθείς στη διάρκεια συνέντευξης Τύπου σχετικά με την έκκληση που απηύθυνε χθες η Σουηδή ακτιβίστρια για το κλίμα στην ομιλία της ενώπιον του Φόρουμ: "Σταματήστε αμέσως να επενδύετε σε ορυκτά καύσιμα ή εξηγήστε στα παιδιά σας γιατί δεν τα προστατεύσατε από το «κλιματικό χάος» που δημιουργήσατε", ο Μνούτσιν απάντησε: "Είναι η επικεφαλής οικονομολόγος;...Αφού σπουδάσει και σπουδάσει Οικονομικά, τότε μπορεί να επιστρέψει και να μας εξηγήσει".

