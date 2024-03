Μολδαβία: Στρατιωτική βάση στην Υπερδνειστερία επλήγη από ουκρανικό drone - ΒΙΝΤΕΟ

«Έκρηξη προκάλεσε πυρκαγιά στο έδαφος μιας στρατιωτικής βάσης στην Τιρασπόλ. Τα προκαταρκτικά στοιχεία δείχνουν πως η έκρηξη προκλήθηκε από drone καμικάζι», ανέφερε το υπουργείο Κρατικής Ασφάλειας της αυτοανακηρυχθείσας δημοκρατίας, σύμφωνα με ρωσικά και τοπικά ΜΜΕ.

Σύμφωνα με αυτήν την πηγή, ο μηχανισμός προερχόταν από την περιοχή της Οδησσού στην Ουκρανία.

#Transnistria: Russian media publish footage from surveillance cameras that captured the moment a drone hit a helicopter - according to preliminary information, it was a Soviet Mi-8 helicopter. pic.twitter.com/14qmBQ0Jqb