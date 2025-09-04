Μονή Σινά: Παρέμβαση από το Πατριαρχείο Ιεροσολύμων – Καλεί τον Αρχιεπίσκοπο Δαμιανό για εξηγήσεις - Real.gr

Με νέα παρέμβαση, το Πατριαρχείο Ιεροσολύμων κάλεσε τον Αρχιεπίσκοπο Δαμιανό να ανοίξει τις πύλες της Ιεράς Μονής Σινά και να απομακρύνει τα άτομα που δεν ανήκουν στη Σιναϊτική Αδελφότητα.

Σύμφωνα με ανακοίνωση του Πατριαρχείου, ο Αρχιεπίσκοπος Δαμιανός καλείται να παρουσιαστεί στα Ιεροσόλυμα ώστε να δώσει εξηγήσεις για όσα συμβαίνουν στη Μονή το τελευταίο διάστημα.

Σε επιστολή του προς τον κ. Δαμιανό, ο Πατριάρχης Ιεροσολύμων Θεόφιλος ο Γ’ τον καλεί να παρουσιαστεί και να απολογηθεί ενώπιον της έκτακτης Ιεράς Συνόδου την 8η Σεπτεμβρίου για τα κανονικά και άλλα παραπτώματα για τα οποία ελέγχεται ότι υπέπεσε αλλά και για τον «σκανδαλισμό» που προξένησαν στην Εκκλησία.

Ο Πατριάρχης Ιεροσολύμων τονίζει ακόμη ότι αδίκως ο κ. Δαμιανός εξεδίωξε μοναχούς «δι’ αλλοτρίων μέσων και επεμβάσεων» και του ζητεί να ανοίξει πάραυτα τις πύλες της Μονής και να εκδιώξει κάθε πρόσωπο που προκαλεί σκάνδαλα και ταραχή. Υπενθυμίζεται πως ενώ τις προηγούμενες ημέρες είχαν γίνει βήματα προσέγγισης της πλευράς του Αρχιεπισκόπου Δαμιανού και αυτής των «στασιαστών», τελικά ο κ. Δαμιανός υπαναχώρησε και δεν αποδέχθηκε την προτεινόμενη συμφωνία. Η ανακοίνωση του Πατριαρχείου Ιεροσολύμων

«Τὸ Πατριαρχεῖον Ἱεροσολύμων, ἐντὸς τοῦ πλαισίου τῆς κανονικῆς αὐτοῦ δικαιοδοσίας, ἀποδεχόμενον τὰ ἀπὸ μηνὸς Ἰουλίου τοῦ τρέχοντος ἔτους αἰτήματα τοῦ Ἀρχιεπισκόπου Σινᾶ καὶ τῶν Πατέρων τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Σινᾶ, ἀλλὰ καὶ ἐξ αἰτίας τῶν τρεχουσῶν συνθηκῶν ὑψίστης σημασίας, αἵτινες σκανδαλίζουν τὸ χριστεπώνυμον Σῶμα τῆς Ἐκκλησίας καὶ προκαλοῦν πλεῖστα προβλήματα εἰς τὴν εὔρυθμον λειτουργίαν τῆς Ἱερᾶς Μονῆς, ἐντέλλεται τὸν Ἱερώτατον Ἀρχιεπίσκοπον Σινᾶ κ. Δαμιανὸν νὰ ἀνοίξῃ τὰς πύλας τῆς Ἱερᾶς Μονῆς καὶ νὰ ἀναλάβῃ πᾶσαν ἀναγκαίαν πρωτοβουλίαν, ὥστε νὰ ἀπομακρυνθῶσιν ἀμέσως καὶ μὲ κόσμιον τρόπον ὅσα φυσικὰ πρόσωπα δὲν ἀνήκουσιν εἰς τὴν Σιναϊτικὴν Ἀδελφότητα.

Ἐπιπροσθέτως, ὁ Ἱερώτατος καλεῖται νὰ ἐπανέλθῃ εἰς τὰ Ἱεροσόλυμα, ὡς Ἐπίσκοπος τῆς 24ης Ἐπισκοπικῆς Ἔδρας τοῦ Πατριαρχείου Ἱεροσολύμων, κατὰ τὸ ἀρχαῖον Τακτικόν, ἵνα παράσχῃ περαιτέρω ἐξηγήσεις περὶ τῶν συμβαινόντων.

Ἡ δὲ Σιναϊτικὴ Ἀδελφότης καλεῖται νὰ διατηρήσῃ ψυχραιμίαν, νὰ εἰσέλθῃ εἰς τὴν Ἱερὰν Μονὴν καὶ νὰ μεριμήσῃ διὰ τὴν ὀμαλὴν λειτουργίαν αὐτῆς, ἐν ὄψει τῶν προσεχῶν ἐξελίξεων».