Μόντρεαλ: Διαδήλωση διαμαρτυρίας για τον θάνατο Φλόιντ κατέληξε σε επεισόδια και λεηλασίες

Χιλιάδες άνθρωποι πραγματοποίησαν χθες Κυριακή πορεία στο Μόντρεαλ στον Καναδά για να καταδικάσουν τον ρατσισμό και την αστυνομική βία στο πλαίσιο διαδήλωσης που έγινε στο κέντρο της πόλης, η οποία κατέληξε σε συγκρούσεις και λεηλασίες κατά τη διάρκεια της νύχτας.

ΠΗΓΗ: ΑΠΕ-ΜΠΕ-AFP

Για τρεις ώρες περίπου 10.000 άνθρωποι, σύμφωνα με ανεπίσημους υπολογισμούς, είχαν συγκεντρωθεί στο κέντρο της πόλης και διαδήλωναν ειρηνικά χθες το απόγευμα σε ένδειξη "αλληλεγγύης" προς τους διαδηλωτές στις ΗΠΑ, οι οποίοι διαμαρτύρονται για τον θάνατο του 46χρονου Αφροαμερικανού Τζορτζ Φλόιντ κατά τη διάρκεια της βίαιης προσαγωγής του από λευκούς αστυνομικούς στη Μινεάπολη, σύμφωνα με δημοσιογράφο του AFP που βρισκόταν εκεί.

Ωστόσο λίγο μετά την εντολή που δόθηκε να διαλυθεί η διαδήλωση όταν είχε αρχίσει να νυχτώνει, επεισόδια ξέσπασαν στο κέντρο του Μόντρεαλ όταν μια ομάδα διαδηλωτών πέταξε αντικείμενα κατά των δυνάμεων της τάξης. Η αστυνομία απάντησε με δακρυγόνα.

Ταραξίες έσπασαν βιτρίνες καταστημάτων, ενώ σε βίντεο τηλεοπτικών σταθμών φαίνεται ένας που φεύγει αφού έχει κλέψει μια ηλεκτρική κιθάρα από κατάστημα με μουσικά όργανα.

Η ηρεμία επανήλθε στο κέντρο του Μόντρεαλ αργά το βράδυ, σύμφωνα με τα μέσα ενημέρωσης. Η αστυνομία δεν έχει διευκρινίσει τον αριθμό των συλλήψεων στις οποίες προχώρησε.

Τα καταστήματα αυτά είχαν λάβει άδεια να ξανανοίξουν μόλις στις αρχές της περασμένης εβδομάδας στο Μόντρεαλ, καθώς η πόλη αυτή αποτέλεσε το κέντρο της επιδημίας του νέου κορονοϊού στον Καναδά.

Οι περισσότεροι από τους διαδηλωτές φορούσαν μάσκα, ωστόσο κατά τη διάρκεια της πορείας στους δρόμους της πόλης ή της συγκέντρωσης στην μεγάλη Πλατεία του Καναδά, λίγοι ήταν αυτοί που σέβονταν την απόσταση των δύο μέτρων που συνιστούν οι αρχές να τηρούν μεταξύ τους οι πολίτες.

Πολλά από τα συνθήματα στα πανό που κρατούσαν οι διαδηλωτές ήταν γραμμένα στα αγγλικά. Μεταξύ αυτών αναγράφονταν τα: "Black lives matter" (οι ζωές των μαύρων μετρούν), "No Justice no peace" (όχι δικαιοσύνη, όχι ειρήνη) ή "I can't breathe" (δεν μπορώ να αναπνεύσω), που ήταν οι τελευταίες λέξεις που είπε ο Τζορτζ Φλόιντ, την ώρα που ένας λευκός αστυνομικός τον πατούσε στον λαιμό με το γόνατό του.

"Ήρθα σε ένδειξη αλληλεγγύης προς τους διαδηλωτές στις ΗΠΑ", δήλωσε μια 28χρονη φοιτήτρια, η Ντανιέλ, η οποία προέρχεται από τις ΗΠΑ. "Πρέπει να απονεμηθεί δικαιοσύνη. Ότσν ένας άνθρωπος λέει 'δεν μπορώ να αναπνεύσω', πρέπει να εισακούεται", πρόσθεσε.

Η αστυνομία του Μόντρεαλ καταδίκασε σε μήνυμά της στο Twitter τις συνθήκες υπό τις οποίες πέθανε ο Τζορτζ Φλόιντ, οι οποίες "είναι αντίθετες με τις αξίες του θεσμού μας", όπως ανέφερε.

"Σεβόμαστε τα δικαιώματα και την ανάγκη του καθενός να καταγγείλει σθεναρά και ισχυρά τη βία αυτή και θα είμαστε στο πλευρό σας για να εγγυηθούμε την ασφάλειά σας", προσθέτει στο μήνυμά της στο Twitter.

Πολλές χιλιάδες άνθρωποι μετείχαν και σε άλλη διαδήλωση που έγινε κατά του ρατσισμού στο Βανκούβερ, στον δυτικό Καναδά, ενώ το Σάββατο πολλές χιλιάδες άνθρωποι είχαν διαδηλώσει και στο Τορόντο κατά του ρατσισμού και της αστυνομικής βίας.