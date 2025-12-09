Μόσχα: Ο ρωσικός στρατός προελαύνει στην Ουκρανία και στοχοθετεί το Μίρνοχραντ - Real.gr

O αρχηγός του Γενικού Επιτελείου των Ενόπλων Δυνάμεων της Ρωσίας Βαλέρι Γκερασίμοφ δήλωσε σήμερα ότι οι δυνάμεις της Μόσχας προελαύνουν κατά μήκος ολόκληρης της πρώτης γραμμής στην Ουκρανία και στοχοθετούν περικυκλωμένα ουκρανικά στρατεύματα στην πόλη Μίρνοχραντ.

Σε συνάντησή του με αξιωματικούς του κέντρου διοίκησης της ρωσικής δύναμης, η οποία μάχεται στην περιφέρεια Ντνιπροπετρόφσκ, ο Γκερασίμοφ είπε ότι ο πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν έχει διατάξει τη συντριβή των ουκρανικών δυνάμεων στο Μίρνοχραντ, μια πόλη η οποία πριν από τον πόλεμο είχε πληθυσμό περίπου 46.000 κατοίκους και βρίσκεται ανατολικά του Ποκρόβσκ.

Η Ρωσία ελέγχει πάνω από το 30% των κτιρίων στο Μίρνοχραντ, είπε ο Γκερασίμοφ.

Η Ρωσία, η οποία αναφέρεται στο γειτονικό Ποκρόβσκ με το όνομά του επί σοβιετικής εποχής Κρασνοαρμίσκ, ισχυρίζεται ότι έχει καταλάβει ολόκληρη την πόλη και έχει περικυκλώσει τις ουκρανικές δυνάμεις στο Μίρνοχραντ, το οποίο οι Ρώσοι αποκαλούν Ντιμιτρόφ.

Η Ουκρανία έχει επανειλημμένως διαψεύσει τους ρωσικούς ισχυρισμούς ότι το Ποκρόβσκ έχει πέσει και λέει ότι οι δυνάμεις της εξακολουθούν να ελέγχουν τμήμα της πόλης και αντεπιτίθενται στο Μίρνοχραντ.

Επί του παρόντος η Ρωσία ελέγχει το 19,2% του ουκρανικού εδάφους, περιλαμβανομένης της Κριμαίας, την οποία προσάρτησε το 2014, του Λουχάνσκ, πάνω από το 80% του Ντονέτσκ, περισσότερο από το 75% της Χερσώνας και της Ζαπορίζια και τμήματα του Χαρκόβου, του Σούμι, και των περιφερειών του Μικολάιβ και του Ντνιπροπετρόφσκ.

Η Ουκρανία υποστηρίζει ότι διατηρεί τις αμυντικές γραμμές της και υποχρεώνει τη Ρωσία να πληρώσει υψηλό τίμημα για κάτι που, όπως ισχυρίζεται το Κίεβο, είναι σχετικά μικρό κέρδος.

Την περασμένη εβδομάδα ο Πούτιν είπε ότι η Ρωσία θα αποκτήσει με τα όπλα τον πλήρη έλεγχο της ουκρανικής περιφέρειας του Ντονμπάς, αν δεν αποσυρθούν οι ουκρανικές δυνάμεις, κάτι το οποίο το Κίεβο απέρριψε κατηγορηματικά.

Σήμερα, το ρωσικό υπουργείο Άμυνας ανακοίνωσε ότι τα συστήματα αντιαεροπορικής άμυνας αναχαίτισαν και κατέστρεψαν 121 ουκρανικά drones στη διάρκεια της νύχτας.