«Moskva»: Η ιστορία του ρωσικού καταδρομικού που βυθίστηκε μετά από τρεις πολέμους - ΒΙΝΤΕΟ

«Θα έχει συνέπειες» στις επιχειρησιακές τους ικανότητες, γιατί το συγκεκριμένο πλοίο ήταν «κλειδί» στις προσπάθειές τους να εδραιώσουν τη «ναυτική κυριαρχία στη Μαύρη Θάλασσα», τόνισε ο Κίρμπι στο CNN.

Όπως ανακοίνωσε το ρωσικό υπουργείο Άμυνας, κατά τη ρυμούλκηση του καταδρομικού Moskva σε λιμάνι, το πλοίο έχασε τη σταθερότητά του εξαιτίας των ζημιών που υπέστη στο κύτος από την έκρηξη πυρομαχικών. «Σε συνθήκες θαλασσοταραχής, το πλοίο βυθίστηκε», ανέφερε η ανακοίνωση του ρωσικού υπουργείου, στην οποία διευκρινιζόταν ότι το πλήρωμα είχε απομακρυνθεί.

The Russian Ministry of Defense reported via state media that the warship Moskva has sunk in the Black Sea — here’s what happened pic.twitter.com/W7LxJbVaOZ