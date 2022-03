Μόσχα: Συνεχίζονται οι συνομιλίες με το Κίεβο μέσω βιντεοσύνδεσης - Ανευ προηγουμένου οι κυβερνοεπιθέσεις εναντίον ιστοσελίδων

Οντότητες της ρωσικής κυβέρνησης και εταιρείες κρατικής ιδιοκτησίας έχουν αποτελέσει στόχο των κυβερνοεπιθέσεων αυτών λόγω των γεγονότων στην Ουκρανία, με τις ιστοσελίδες του Κρεμλίνου, τον ρωσικό αερομεταφορέα Aeroflot και την ρωσική τράπεζα Sberbank να βρίσκονται μεταξύ αυτών που έχουν αντιμετωπίσει διακοπές λειτουργίας ή προσωρινά προβλήματα πρόσβασης τις τελευταίες εβδομάδες.

Το υπουργείο εργάζεται για την προσαρμογή στις νέες συνθήκες, προσθέτει το ίδιο στην ανακοίνωσή του, καθώς οι κυβερνοεπιθέσεις αυξάνονται.

The website of the #Russian Ministry of Emergency Situations was hacked and spread information about the ongoing war in #Ukraine. Shortly afterwards, it became unavailable. pic.twitter.com/jA06Kk7eUk