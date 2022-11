Μουντιάλ 2022: Αμερικανός δημοσιογράφος συνελήφθη λόγω... t-shirt

Ο Γκραντ Γουάλ, πρώην δημοσιογράφος του Sports Illustrated που τώρα διατηρεί τη δική του ιστοσελίδα, δήλωσε ότι η ασφάλεια του Παγκοσμίου Κυπέλλου του απαγόρευσε την είσοδο στο πρώτο παιχνίδι των Ηνωμένων Πολιτειών με την Ουαλία στο στάδιο Ahmad Bin Ali της πόλης Αλ-Ραγιάν και του ζήτησε να βγάλει τo t-shirt του. Ανέφερε επίσης ότι του κατασχέθηκε το κινητό τηλέφωνό του όταν έγραψε στο Twitter για το περιστατικό.

Free to read: What happened when Qatar World Cup security detained me for 25 minutes for wearing a t-shirt supporting LGBTQ rights, forcibly took my phone and angrily demanded that I remove my t-shirt to enter the stadium. (I refused.) Story: https://t.co/JKpXXETDkHpic.twitter.com/HEjr0xzxU5