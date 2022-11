Μουντιάλ 2022: Διαμαρτυρία ΛΟΑΤΚΙ ακτιβιστών έξω από το Μουσείο της FIFA

Η ομάδα «All Out» που διοργάνωσε τη διαμαρτυρία είπε ότι η διαδήλωση είχε στόχο «να διασφαλίσει ότι η FIFA και το Κατάρ γνωρίζουν ότι ο κόσμος παρακολουθεί και ότι οι πολίτες σε όλο τον κόσμο αναμένουν δράση».

And we're ON! ?? Help All Out, @pinkcross_ch and Nas Mohamed urge FIFA to stand in solidarity with Qatar's #LGBT+ community and queer fans who are traveling to the country for the #WorldCup. Sign and share the petition ?? https://t.co/dJeEWFFWWT#fifa#qatar2022pic.twitter.com/RT3Z0pIPVZ