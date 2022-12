Μουντιάλ 2022-Ολλανδία: Επεισόδια κι ένταση στους πανηγυρισμούς Μαροκινών σε Άμστερνταμ και Ρότερνταμ

Η ολλανδική αστυνομία ανέφερε πως προέβη σε εκκενώσεις σε δύο διαφορετικές περιοχές στο Άμστερνταμ και στο Ρότερνταμ, μετά από χρήση πυροτεχνημάτων και βεγγαλικών. Στη δε Χάγη, η αστυνομία τόνισε πως συνέλαβε τρία άτομα, ζητώντας από οπαδούς να καθαρίσουν έναν δρόμο σε μια περιοχή της εργατικής τάξης.

Riots have broken out in #Amsterdam as a result of the celebration of #Morocco 's victory over #Spain in today's #WorldCup2022 match. #FIFAWorldCup #Qatar pic.twitter.com/106M3puRII

«Υπήρξε σωρεία αδικημάτων από πολλούς νεαρούς. Μερικοί χορεύουν πάνω σε αυτοκίνητα και ρίχνουν βαριά πυροτεχνήματα, ενίοτε στοχεύοντας υπηρεσίες και Μέσα Μαζικής Μεταφοράς, όπως τραμ και λεωφορεία», ανέφερε η αστυνομία του Άμστερνταμ στο Twitter, συμπληρώνοντας πως: «Ζητάμε απ’ τους ταραχοποιούς να πάνε σπίτι τους και να συνεχίσουν να γιορτάζουν ήσυχα εκεί».

Some Moroccan fans begin riots after the World Cup victory over Spain. The police have to act in various places in the Netherlands and Belgium.

What kind of upside down world do we live in that you celebrate a victory with riots..#Amsterdam#Rellen#Marokkanen#MORSPA#SPAMORpic.twitter.com/z7OcYnV2uP